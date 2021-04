Kevin Lehmann, il più giovane miliardario al mondo: chi è/ Di lui non vi sono notizie

Fra i più ricchi al mondo del 2021 figura anche Kevin David Lehmann. Nella lista dei 2.755 paperoni pubblica recentemente da Forbes figura “solo” al numero 925 con un patrimonio stimato di 3.3 miliardi di dollari, ma la sua particolarità è quella di essere il più giovane dell’elenco. Il tedesco Kevin Lehmann ha infatti solo 18 anni e di conseguenza può fregiarsi del prestigioso titolo di più giovane miliardario al mondo.

Oltre ad essere molto giovane il ragazzo è anche quasi sconosciuto, visto che sono pochi coloro che sono a conoscenza della famiglia Lehmann persino in Germania, eppure gli stessi sono proprietari di DM, la più grande catena di drogherie d’Europa con ben 60mila dipendenti e circa 3.700 filiali, un marchio, come scrive Il Corriere della Sera, molto popolare soprattutto in Germania. Nel 2017, quando Kevin aveva appena 14 anni, il padre Gunther girò al figlio la sua quota di maggioranza, all’epoca del valore di 2.8 miliardi di dollari, “bloccata” però fino allo scorso 20 settembre, quando il ragazzo è divenuto maggiorenne.

KEVIN LEHMANN, IL PIÙ GIOVANE MILIARDARIO AL MONDO: TUTTO MERITO DEL PADRE GUNTHER

Ad originare la fortuna dei Lehmann fu proprio Gunther, che aveva acquistato la catena di supermercati Pfannkuch. Risale al 1974 l’investimento nella DM, un acquisto iniziale del 50% dal suo fondatore, Gotz Werner, che cercava soci per espandersi. Ma a differenza del suo socio, Gunther non amava farsi vedere sui rotocalchi e al centro delle pagine di gossip, rimanendo sempre nell’ombra, e Kevin David sembrerebbe ripercorrere le orme del padre: su di lui vi sono infatti poche foto, non vi sono notizie e non è nemmeno ben chiaro se sia intenzionato a gestire in prima persona la prestigiosa azienda di famiglia o meno. Ma questa tendenza di rimanere nell’ombra sembrerebbe accomunare altri giovani miliardarii, a cominciare dal numero 2 fra i giovani, leggasi il 24enne cinese Wang Zelong, con un patrimonio da 1.4 miliardi di dollari, così come le due sorelle norvegesi Andresen, 24 e 25 anni, al numero 3 e 4.

