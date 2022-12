Kevin McCallister abbandonato dai genitori/ La teoria su Mamma ho perso l’aereo

Mamma ho perso l’aereo, il web dà vita alle congetture sulla storia del film natalizio

Nell’attesa del Santo Natale, il palinsesto tv di casa Mediaset intrattiene i telespettatori con la messa in onda di Mamma ho perso l’aereo, sulla cui trama spunta ora una curiosa teoria. La famosa pellicola natalizia che vede protagonista il bambino più amato del Natale filmografico di sempre, Kevin McCallister, scatena l’immaginazione collettiva dei fruitori di film attivi nel web, tanto che spunta ora la teoria complottista che gli internauti formulano sulla vera trama di Mamma ho perso l’aereo. Così come é ormai risaputo ai fedeli fan di Mamma l’ho perso l’aereo, la story-line della pellicola vede Kevin fronteggiare il peso della solitudine, una volta che si scopre di punto in bianco abbandonato a se stesso tra le mura di casa e nel periodo natalizio, dal resto dei familiari, che dal loro canto lamentano di essersi dimenticati del piccolo tra un preparativo e l’altro in vista dell’agognato viaggio. E sul film tanto amato, intanto, il web si scatena dando vita alle congetture più disparate sulla story-line di Mamma ho perso l’aereo.

Secondo una grande compagine di utenti su Reddit, il padre del protagonista, McCallister senior, avrebbe convenuto l’esclusione del figlio dal viaggio natalizio. E il motivo sarebbe presto detto. Lo stesso risiederebbe nella scena della pizza, quando si riversa accidentalmente sul tavolo del latte generando il caos, con il biglietto aereo del bambino che si intravede nel fondo della spazzatura e che viene gettato dal genitore con una pila di tovaglioli sporchi.

Tra le congetture del web sulla pellicola natalizia…

Su ciò che resta del biglietto si intravede il nome della compagnia aerea, American Airlines, ed amenamente anche il nominativo di Kevin rilasciato per iscritto a mano sul fronte. “Sfatiamo con questa finzione che il signor McCallister non sa cosa sta facendo, lo sa esattamente”, é la congettura rilasciata da un fan di Mamma ho perso l’aereo, su Reddit. Ma non é tutto. Perché, poi, avvalorando la teoria del complotto secondo cui la trama del film parlerebbe di un abbandono volontario di Kevin McCallister da parte dei genitori, un altro utente sul portale rilascia la sua visione sostenendo che il padre abbia convenuto di lasciare il figlio a casa perché il giovane non ha un buon rapporto con il fratello maggiore Buzz.

