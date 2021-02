Kevin Paul e Karen Art Couling, figli di Mal/ “Sono tutta la mia vita”

Mal, al secolo Paul Bradley Couling, e la compagna Renata stanno insieme da oltre 30 anni e hanno avuto due figli: Kevin Paul e Karen Art. Il primogenito è nato il 22 luglio 1998, mentre la figlia è nata nel 2001. “Karen ha rischiato di venire al mondo in automobile, tanta era la sua fretta di nascere. Renata, dopo le 23 ore di travaglio del primo parto, se l’era presa comoda… Così mi ha svegliato, abbiamo preparato la valigia e via di corsa all’ospedale”, ha raccontato Mal sul suo sito ufficiale. La bambina è nata pochi giorni dopo la morte improvvisa del padre del cantante, Arthur: “Nella mia testa ho pensato che stava nascendo una figlia, che non c’era un angelo custode disponibile e allora mio padre si era sacrificato”, ha confessato a Il Gazzettino, Il secondo nome di Karen è “Art“, per ricordare il nonno Arthur, che non ha mai conosciuto.

Kevin Paul e Karen Art Couling, figli di Mal: tra musica, golf e danza

I figli di Mal sono ormai cresciuti: Kevin Paul ha 23 anni e Karen Art quasi 20. I due ragazzi condividono con il padre la passione per la musica: “Entrambi suonano sia chitarra che pianoforte, ma non hanno un interesse particolare”, ha accentato il cantante gallese a Il Gazzettino. “Mio figlio ha preso da me la passione per il golf e sta diventando davvero un bravissimo giocatore. Sogna di diventare un golfista professionista. Mia figlia ha una passione per la danza”, ha aggiunto Mal. In una recente ospitata a “C’è tempo per…” su Rai 1, Mal ha mandato un messaggio pieno di affetto per i due figli: “Io voglio molto bene a loro, sono tutta la mia vita. Voglio loro tanto tanto bene e qualsiasi cosa possa fare per loro la faccio”.



