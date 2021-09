Kevin, primo fidanzato Soleil Sorge morto di overdose/ “Lo amo: sempre nel mio cuore”

Parlando di Soleil Sorge, concorrente del Grande Fratello Vip 6, il padrone di casa Alfonso Signorini aveva annunciato un trascorso non semplice e doloroso. Poco alla volta, come spesso accade, nella spiatissima Casa si stanno svelando poco alla volta i trascorsi difficili dei vari Vipponi. Nel passato dell’ex protagonista di Uomini e Donne c’è un vuoto che la stessa fa ancora particolare fatica a rimarginare. Il riferimento è ad un suo ex fidanzato, che la stessa Soleil aveva definito il “primo fidanzato”, morto prematuramente.

Era stata proprio Soleil a parlarne qualche tempo fa in una Instagram Story ripresa da Isaechia.it, in cui l’influencer replicava alla domanda di un follower sul suo primo fidanzato. La Sorge in quella occasione aveva messo una data, “2010”, contraddistinta da un cuore nero, e la foto di lei con un ragazzo, commentando: “Si chiamava Kevin. Una delle persone e storie più belle della mia vita. Ora è in paradiso, ma lo amo e lo terrò per sempre nel mio cuore. In un certo senso come se vivesse dentro di me”. Nella foto in questione, aveva spiegato, “avevamo fatto il nostro primo corso da sub alle Hawaii”.

Kevin, primo fidanzato di Soleil Sorge: “morto di overdose”

Ancor prima di entrare nella spiatissima Casa del GF Vip 6, Soleil Sorge si era raccontata al settimanale DiPiù parlando anche di Kevin, l’ex fidanzato morto: “Il mio primo amore è morto a causa di un’overdose. Quando me lo comunicarono noi c’eravamo già lasciati da qualche settimana, dopo un anno e mezzo d’amore. Però io lo amavo ancora”, aveva detto.

Un legame quindi ancora vivo e spezzato per sempre da una notizia drammatica, quella della morte del ragazzo, giunta per Soleil come un fulmine a ciel sereno. “Come sono riuscita a superare tutto? Mia madre mi ha aiutata tanto, nonostante all’epoca stesse combattendo, fortunatamente con successo, un tumore al seno”, aveva aggiunto la Sorge nella medesima intervista, svelando un doppio dramma. “Non riuscivo a farmene una ragione, è stato un grande dolore e io ero piccola. Ero giovane ed inesperta, Kevin era stato il mio primo vero amore”, aveva proseguito. Dopo tanta sofferenza il vuoto lasciato dal suo primo fidanzato sembra ancora difficile da colmare ma solo oggi Soleil si è detta finalmente pronta a viversi una storia d’amore (ma non con Gianmaria Antinolfi al quale ha rifilato di recente un due di picche). “Ho sofferto tanto nella mia vita e in amore sono molto sfortunata”, aveva detto a DiPiù. Adesso però, per lei potrebbe arrivare finalmente un momento felice.

