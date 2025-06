Tra le storie d’amore di Melissa Satta la più importante è senza dubbio quella con Kevin Prince Boateng, con la quale la modella e conduttrice è stata legata dal 2011 al 2019 circa. Otto anni per un amore importante che ha visto anche la nascita del figlio Maddox, un bambino fortemente voluto da entrambi. Il loro amore è cominciato nel 2011 come il più classico dei classici: lei (ex) velina, lui calciatore sulla cresta dell’onda. Bellissimi e molto innamorati, i due hanno occupato le prime pagine dei giornali di gossip a lungo. Nel 2014, Melissa ha messo al mondo Maddox Prince Boateng, il bimbo nato dall’amore con Kevin. Due anni più tardi, a Porto Cervo, sono arrivate anche le nozze. Un amore che dunque sembrava molto saldo ma che nel 2019 è capitolato: prima l’annuncio della separazione, dopo il divorzio l’anno successivo.

Oggi l’ex marito di Melissa Satta, Kevin Prince Boateng, ha mantenuto buoni rapporti con la modella e conduttrice, anche per il bene del figlio Maddox, molto legato ad entrambi. Il ragazzo vive con la mamma ma l’ex calciatore del Milan continua ad essere comunque molto presente nella vita del ragazzo. “Il nostro matrimonio è stato bellissimo, divertente” ha raccontato la Satta ricordando le nozze a Porto Cervo insieme a Kevin Prince Boateng, al quale si era legata cinque anni prima.

Kevin Prince Boateng, chi è l’ex marito di Melissa Satta: una carriera in giro per l’Europa

Quando Kevin Prince Boateng, ex marito di Melissa Satta, e la modella si sono innamorati, lui giocava al Milan. Era il 2011 e l’ex calciatore era nel momento più importante della sua carriera: in maglia giallorossa, in quell’esperienza durata tre anni, Kevin Prince Boateng ha messo a segno 10 gol in 74 presenze in campionato. Poi l’esperienza allo Schalke 04 e dopo ancora il ritorno in rossonero, prima di vestire ancora le maglie di Las Palmas, Eintracht Francoforte, Sassuolo, Barcellona, Fiorentina, Besiktas, Monza ed Hertha Berlino.