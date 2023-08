Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada in crisi?/ Lei avrebbe cancellato tutte le foto di coppia e…

Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada, storia al capolinea? Ecco cosa è successo

La storia d’amore tra Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada starebbe già volgendo al termine. Il calciatore, dopo la rottura con Melissa Satta, aveva ritrovato l’amore con la campionessa di arti marziali; i due si sono conosciuti nell’agosto del 2021 ed è scattato un vero e proprio colpo di fulmine, culminato nel matrimonio poco tempo dopo.

Da qualche mese, però, i fan hanno notato che la coppia non si mostra più insieme. L’atleta bergamasca avrebbe cancellato tutte le foto di coppia dal suo profilo Instagram; l’ex attaccante del Milan, invece, si sarebbe creato un profilo ex novo con solo foto che celebrano la sua carriera. Che ci sia effettivamente una crisi tra i due? Potrebbe essere qualcosa di passeggero, ma al momento non ci sono conferme e neanche smentite dai diretti interessati.

La rottura tra Boateng e Melissa Satta non è avvenuta per un tradimento da parte del calciatore con Fradegrada. La decisione di interrompere la relazione sarebbe venuta proprio dallo sportivo che, ai microfoni del Corriere della Sera, ha chiarito come siano andate davvero le dinamiche.

“Ho visto l’intervista con titoli acchiappaclick, tipo ‘mi ha lasciata per un’influencer, ho sofferto’. Sono arrivati insulti e io non accetto la cattiveria. Non sono uno che lascia una donna per un’altra. Ho deciso io di separarmi, era un periodo difficile, giocavo nel Monza, non stavo bene mentalmente, volevo ritrovare me stesso. In dieci anni, con un matrimonio, un figlio, succedono tante cose ed eravamo a un punto d’infelicità da non poter andare avanti” ha affermato l’ex attaccante scagionandosi dalle accuse di tradimento.

