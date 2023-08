Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sono lasciati?/ Gli indizi social

Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada: gli indizi sull’ipotetica rottura

Sembra ormai giunta al capolinea la storia d’amore tra Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada. Un anno dopo il matrimonio, celebrato a giugno 2022, le loro strade sembrano essersi definitivamente divise. Al momento non è arrivato ancora nessun annuncio ufficiale da parte della coppia, che preferisce restare in silenzio. Tuttavia, a fare decisamente rumore sono i recenti indizi social lasciati dalla coppia, che confermerebbero la rottura.

Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada in crisi?/ Lei avrebbe cancellato tutte le foto di coppia e...

Come riporta Vanity Fair, l’ex calciatore e la campionessa di arti marziali non si seguirebbero più su Instagram e dalle loro dita sarebbe addirittura scomparsa la fede nuziale. Indizi che vanno ad aggiungersi a quelli di qualche settimana fa, secondo cui la Fradegrada avrebbe addirittura cancellato tutte le foto di coppia con Boateng dal suo profilo, tanti contenuti social tra cui video e foto delle nozze. Una rottura che sembra essersi consumata inizialmente via social, in attesa che i diretti interessati confermino o smentiscano tali indiscrezioni.

Kevin Prince Boateng, ex fidanzato di Melissa Satta: l’ha tradita?/ "Sono arrivati insulti e io…"

Kevin Prince Boateng: la frequentazione con Valentina Fradegrada dopo Melissa Satta

Se la rottura fosse realtà, Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sarebbero lasciati dopo un sono anno di matrimonio. La coppia si conobbe nel 2021 e, dopo la fatidica proposta, convolò a nozze nel giugno dello scorso anno sulle colline senesi. La conoscenza con la campionessa di arti marziali era arrivata dopo l’addio a Melissa Satta, addio che mise un punto alla loro chiacchierata storia d’amore. L’ex calciatore del Milan non ne ha mai parlato apertamente, salvo in un’intervista al Corriere della Sera in cui si difese dalle accuse di tradimento ai danni dell’ex Velina.

Kevin-Prince Boateng e Maddox Prince, ex e figlio Melissa Satta/ "Le nostre colpe..."

“Ho visto l’intervista con titoli acchiappaclick, tipo ‘mi ha lasciata per un’influencer, ho sofferto’. Sono arrivati insulti e io non accetto la cattiveria. Non sono uno che lascia una donna per un’altra. Ho deciso io di separarmi, era un periodo difficile, giocavo nel Monza, non stavo bene mentalmente, volevo ritrovare me stesso. In dieci anni, con un matrimonio, un figlio, succedono tante cose ed eravamo a un punto d’infelicità da non poter andare avanti“, ha chiarito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA