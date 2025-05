Kevin-Prince Boateng, ex marito di Melissa Satta, è stato al suo fianco per diversi anni e i due insieme hanno anche avuto un figlio, Maddox, nato nel 2014, tre anni dopo l’inizio della loro relazione. I due, infatti, si sono conosciuti nel 2011 e Maddox è arrivato nel 2014: il bambino, unico figlio della coppia, è nato a Düsseldorf, dove lui all’epoca giocava. La coppia si è sposata poi due anni dopo, il 25 giugno 2016 a Porto Cervo: nel gennaio del 2019 è arrivata la separazione e ancora nel dicembre 2020 il divorzio. Un amore durato dunque quasi dieci anni che però si è concluso quando Maddox aveva appena cinque anni. Nonostante l’addio dal punto di vista sentimentale, Kevin-Prince Boateng e Melissa Satta sono rimasti in buoni rapporti anche e soprattutto per il bene di Maddox, il figlio avuto insieme. Un bambino felice che oggi cresce sereno nonostante la separazione dei due genitori: il ragazzo vive con la mamma ma quando può il papà è presente nella sua vita.

Raccontando il matrimonio con il suo ex marito, Melissa Satta ha raccontato a “Mamma Dilettante” le nozze con Kevin-Prince Boateng: “Il nostro matrimonio è stato bellissimo, divertente. Ci sposammo in Sardegna da Don Raimondo. Mi conosceva come le sue tasche, ci ha unito, con lui ha avuto un significato diverso”. L’ex marito di Melissa Satta, all’epoca calciatore del Milan, negli anni seguenti ha indossato altre maglie come quella del Las Palmas, Schalke 04 ed Eintracht Francoforte.

Melissa Satta, nonostante i suoi impegni di lavoro, è una mamma presente per il figlio Maddox, come raccontato proprio da lei. “Per essere una madre presente con mio figlio devo giocare a tetris con l’organizzazione, ma è fattibile” ha spiegato la modella e showgirl, che nonostante i suoi impegni di lavoro c’è sempre per Maddox.