Kevin-Prince Boateng, ex marito Melissa Satta/ Ha una nuova fidanzata?

Kevin-Prince Boateng è l’ex marito di Melissa Satta: è ufficialmente finito l’amore tra il calciatore e l’ex velina di Striscia La Notizia. L’annuncio della rottura oramai definitiva tra Satta e Boateng è stato confermato e ufficializzato dalla stessa coppia con un post condiviso su Instagram dove hanno postato una foto di loro due felici con il figlio Maddox. “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox” – hanno comunicato il campione di calcio e la modella ed influencer.

Purtroppo dopo una prima crisi e un tentativo di riconciliazione la coppia si è detta definitivamente addio con la ex velina di Striscia La Notizia che ha aggiunto: “Grazie per questi nove anni e per il regalo più bello, Maddox”. La notizia è arrivata poco prima delle feste di Natale come un fulmine a cielo sereno per tutti i fan e gli ammiratori della coppia che sognavano da tempo un lieto fine. Stando ad alcune indiscrezioni la coppia si sarebbe lasciata definitivamente per delle “differenze inconciliabili”, constasti che erano già stati in passato causa della loro prima crisi coniugale.

Kevin-Prince Boateng: dopo Melissa Satta ha un nuovo amore?

Intanto dopo la fine del matrimonio con Melissa Satta, Kevin-Prince Boateng è tornato ad essere oggetto di gossip per una presunta frequentazione con Zoe Cristofoli, influencer che in passato ha avuto una storia con Fabrizio Corona. A lanciare la bomba è stato il settimanale Oggi che ha scritto: “il calciatore ha costruito in questi mesi una bella e tenera amicizia con la 24enne”.

Non si parla di amore, ma di amicizia quindi possibile che il campione di calcio abbia allargato la cerchia delle sue amicizie dopo l’addio alla Satta. Intanto anche alla ex moglie Melissa Satta è stato affibbiato il primo flirt che la ex velina di Striscia La Notizia ha prontamente smentito con un video post sui social: “non lo conosco, non l’ho mai visto. Sono venuta a sapere che questa persona ha una bellissima famiglia, è sposato e ha due figli”.

