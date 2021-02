Kevin-Prince Boateng, ex marito Melissa Satta/ “Sei stata una magnifica moglie”

Kevin-Prince Boateng è l’ex marito di Melissa Satta, nonché calciatore ghanese con cittadinanza tedesca, centrocampista o attaccante del Monza. Il campione è da sempre protagonista del gossip in particolare per la sua storia d’amore con la ex velina di Striscia La Notizia. Un grande amore quello nato tra il calciatore e la Satta suggellato anche da un matrimonio in grande stile e la nascita di un figlio. Dopo 4 anni d’amore però la coppia ha vissuto un momento di grande crisi seguito da un allentamento; poi Melissa e Kevin hanno deciso di riprovarci per il figlio Maddox, ma purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto. Lo scorso Dicembre l’annuncio ufficiale della loro definitiva separazione è stato condivido tramite i social con un lunghissimo messaggio: “dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni e in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni… e per il regalo più bello… Maddox”.

Kevin-Prince Boateng: “Melissa Satta sei una splendida mamma”

E’ ufficialmente finita fra Kevin-Prince Boateng e Melissa Satta. Il comunicato congiunto della coppia ha sancito la fine di un amore da sempre al centro del gossip. Con grande onestà e sincerità Melissa Satta e il campione di calcio si sono lasciati consapevoli che il loro amore ha regalato ad entrambi una grandissima gioia: la nascita del piccolo Maddox. Un messaggio che ha colpito i fan della coppia, ma lo stesso campione che ha replicato alla ex moglie scrivendo: “grazie per la magnifica moglie che sei stata e per la splendida mamma che sei e che sarai”. Una cosa è certa: nonostante sia finito l’amore “rimarremo l’uno per l’altra un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio” come ha scritto la ex velina di Striscia La Notizia all’ex marito.



