Kevin Spacey accusato di abusi sessuali a 3 uomini/ Via al processo il 14 luglio

Kevin Spacey a processo per violenza sessuale. Dopo una rapida udienza preliminare davanti al tribunale di Londra, l’attore sarà giudicato il prossimo 14 luglio. L’udienza si è infatti conclusa con la decisione del giudice di processare a piede libero l’attore, al quale al momento è stata concessa la cauzione senza condizioni. Kevin Spacey è accusato di aggressione sessuale a tre uomini in Gran Bretagna: i fatti sarebbero avvenuti alcuni anni fa. L’attore, vincitore del premio Oscar nel 1996 e nel 2000, è stato accusato di aver molestato sessualmente tre uomini in un largo periodo di tempo a Londra.

Spacey dovrà inoltre pagare 31 milioni di dollari ad House of Cards. Un giudice della Westminster Magistrates Court davanti al quale l’attore americano è comparso il 16 giugno per una breve udienza preliminare ha deciso che il processo scatterà il 14 luglio. Come spiegato dallo stesso giudice, l’attore statunitense con cittadinanza britannica è accusato di “attività penetrative” non consensuali nei confronti di tre uomini. Franco Nero/ "Kevin Spacey è il più grande attore della sua generazione" Le accuse a Kevin Spacey

Le prime accuse a Kevin Spacey arrivarono nell’ottobre 2017 nell’ambito del Caso Weinstein. L’attore Anthony Rapp accusò il collega di molestie sessuali risalenti al 1986, quando Spacey aveva 26 anni e la vittima solo 14. Poco dopo, l’attore statunitense fece coming out, dichiarando di essere bisessuale e chiedendo scusa a Rapp, affermando di non ricordarsi dell’accaduto perché ubriaco. A quell’accusa ne seguirono molte altre da parte di otto membri della troupe di “House of Cards” e del figlio dell’attore Dreyfuss e di una giornalista.

Da quel momento, l’attore decise di interrompere sue attività per farsi curare dalla dipendenza di sesso. Dopo l’archiviazione di alcune accuse di molestie, il 21 novembre 2021 venne resa nota la condanna a pagare 30 milioni di dollari di risarcimento alla MRC, studio dietro la serie House of Cards. Il 26 maggio 2022 il Crown Prosecution Service ha incriminato formalmente Spacey con quattro capi di imputazione per le molestie sessuali nei confronti di tre uomini a Londra. Tutti e tre erano pre-adolescenti e le molestie sarebbero avvenute tra il 2005 e il 2013. Il 14 luglio prossimo, il processo.