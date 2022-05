Kevin Spacey incriminato per aggressione sessuale/ “Violenze su tre uomini”

Importanti aggiornamenti dalla Gran Bretagna per Kevin Spacey. Secondo quanto riferito dal Crown Prosecution Service, il celebre attore americano è stato incriminato con quattro capi di imputazione per aggressione sessuale nei confronti di tre uomini.

La decisione è stata annunciata oggi dal CPS britannico, che ha trascorso oltre un anno ad esaminare il fascicolo passato dalla polizia metropolitana. “Il CPS ha autorizzato le accuse penali contro Kevin Spacey, 62 anni, per quattro capi di imputazione per aggressione sessuale contro tre uomini”, la conferma di Rosemay Ainslie, capo della Divisione Crimini Speciali del Crown Prosecution Service.

Kevin Spacey incriminato per aggressione sessuale

Secondo quanto confermato da Rosemay Ainslie, Kevin Spacey è stato anche accusato di aver “indotto una persona ad attività sessuali senza consenso”: le accuse fanno seguito a un esame delle prove raccolte dalla Polizia metropolitana nel corso delle sue indagini. “Il Crown Prosecution Service ricorda a tutti gli interessati che i procedimenti penali contro il signor Spacey sono attivi e che ha diritto a un processo equo”, ha aggiunto il CPS in una nota. Ricordiamo che la star di “House of Cards” fu interrogato nel 2019 dalla polizia americana ed è stato accusato da diversi uomini di crimini sessuali. Kevin Spacey ha affrontato una lunga serie di battaglie legali, civili e penali, a partire dalla denuncia a dir poco mediatica dell’attore Anthony Rapp: l’interprete di “Rent” e “Star Trek: Discovery” accusò Spacey di molestie sessuali, dando il via ad una serie di accuse verso l’attore di South Orange. La bufera mediatica ha stroncato la carriera dell’interprete americano, tornato su un set un anno fa grazie a Franco Nero, ma ancora impegnato a difendersi nelle sedi competenti.

