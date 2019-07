Kevin Spacey, molestie sessuali: giovane ritira accuse/ Cade anche indagine penale?

Niente procedimento civile per Kevin Spacey, che era stato accusato di molestie sessuali da un giovane, William Little. Quest’ultimo ha ritirato la querela, facendo quindi cadere il procedimento avviato nei confronti dell’attore premio Oscar. E rinunciando così a rivalersi su di lui. Ad annunciarlo è stato l’avvocato Mitchell Garabedian, legale della presunta vittima. Non ha però fornito alcuna motivazione per la decisione presa dal suo cliente, ma la retromarcia potrebbe essere legata alla richiesta del difensore dell’attore di visionare ogni corrispondenza tra la famiglia e il loro legale. Secondo Alan Jackson, l’attore sarebbe stato denunciato per “motivi meramente economici”. Il giovane aveva accusato Kevin Spacey di averlo fatto ubriacare e di averlo molestato nel 2016 in un bar di Nantucket in cui lavorava l’allora diciottenne, figlio della conduttrice della Boston Tv Heather Unruh. Contro Kevin Spacey resta in piedi il procedimento penale, per il quale il divo di Hollywood è già comparso in tribunale. L’attore, che si è dichiarato innocente, rischia una condanna fino a 5 anni di carcere. Ma potrebbe cadere anche questo visto che l’accusatore e la sua famiglia avevano cercato di manomettere il cellulare del giovane. Una serie di messaggi sarebbero risultati sospetti: cancellati o addirittura modificati. Le accuse di molestie sono state smentite anche dalle numerose persone presenti nel locale, che hanno dichiarato in massa di non aver notato niente di anomalo quella sera.

KEVIN SPACEY, MOLESTIE SESSUALI: GIOVANE RITIRA ACCUSE

A denunciare Kevin Spacey era stata per prima la madre di William Little, ex conduttrice tv Ruth Unruh. Lei aveva raccontato che il figlio aveva approcciato l’attore per un selfie e che era stato palpeggiato nelle parti intime. La carriera di Kevin Spacey intanto è in crisi. E forse potrebbe essere finita per sempre, a meno di un recupero miracoloso. Fino al 2017 lo abbiamo amato per i ruoli antipatici che ha interpretato. Fino a pochi mesi prima delle accuse era una presenza fissa per gli spettatori, una garanzia al cinema e pure in tv, grazie al successo di House of Cards. Innegabile il suo talento, ma la sua condotta è stata disseminata in questi mesi, esaminata e condannata senza appello, ancor prima della giustizia. Questo mese Kevin Spacey compirà 60 anni. Un traguardo importante che passerà forse nel silenzio per l’attore vincitore di due premi Oscar. «Non si può negare il talento. Tanto varrebbe allora non guardare mai più un dipinto di Caravaggio», ha dichiarato Judi Dench in merito a Kevin Spacey (e al caso Harvey Weinstein). Ora però si profilano nuovi sviluppi.

