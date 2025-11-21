Kevin Spacey, l'attore di Hollywood ormai da anni vive in hotel: ha venduto tutto per difendersi dalle accuse di molestie sessuali

Kevin Spacey, nel 2017 l’esplosione del caso Weinstein

Come tanti divi di Hollywood anche Kevin Spacey sarebbe caduto in rovina. L’attore classe 1959, vincitore di numerosi premi in carriera tra i quali due Oscar come miglior attore non protagonista nel 1996 e miglior attore nel 2000, è uno dei volti più iconici di Hollywood. Nel suo palmares film di grandi successi oltre a riconoscimenti davvero stellari. La vita di Kevin Spacey è cambiata nel 2017, quando è finito al centro di un polverone mediatico per via delle accuse arrivate nell’ambito del caso Weinstein. Spacey è stato accusato di molestie sessuali dall’attore Anthony Rapp, che ha dichiarato di essere stato abusato dall’attore di Hollywood quando questo aveva 26 anni e lui solo 14.

Kevin Spacey: dopo le accuse l’assoluzione nel 2023

Poco dopo le accuse, Spacey ha fatto coming out, dichiarando di essere omosessuale e chiedendo pubblicamente scusa a Rapp, spiegando di non ricordare l’accaduto. Da quel momento sono stati vari gli attori che hanno puntato il dito contro Kevin Spacey, accusato di molestie. Nel 2023 l’attore è stato dichiarato non colpevole di abusi e molestie sessuali ma dal 2017 la sua vita è cambiata completamente. Kevin, infatti, al Daily Telegraph ha rivelato di non avere più una casa: avrebbe infatti venduto il suo patrimonio per difendersi dalle accuse di violenza sessuale. Da quel momento vivrebbe infatti tra hotel e B&B.

“I costi di questi ultimi sette anni sono stati astronomici. Non ho letteralmente una casa, è quello che sto cercando di spiegare. La mia situazione finanziaria non è certo ottima” ha confessato l’attore. Kevin, dunque, ha dovuto vendere le sue case e ha cominciato a vivere in hotel, spostandosi in base a dove trova lavoro. Dunque, una situazione che oggi pesa particolarmente all’attore che non esclude di rimettere nuovamente da parte un gruzzoletto per provare a stabilirsi nuovamente in un posto in futuro.