Kevin Spacey prosciolto da accuse di molestie/ “Non abusò di Anthony Rapp nel 1986”

Kevin Spacey è stato prosciolto dalle accuse di molestie sessuali e percosse ai danni di Anthony Rapp, che all’epoca era minorenne. I fatti, come riportato da La Stampa, risalgono infatti al 1986, quando uno aveva 26 anni e l’altro 14. Entrambi si trovavano ad una festa organizzata nell’appartamento a New York della star di Hollywood, che secondo il racconto dell’attore lo avrebbe aggredito. La rivelazione era stata pubblicata nel 2017 dal sito BuzzFeed News e si era inserita nello scandalo del #MeToo.

Gli attacchi nei confronti di Kevin Spacey sono stati negli anni scorsi numerosi, al punto che queste ultime hanno bruscamente messo fine alla sua carriera cinematografica. La giuria di New York, a distanza di diversi anni dall’inizio del caso, lo ha però adesso prosciolto. I suoi undici componenti hanno impiegato meno di 90 minuti per emanare il verdetto. Al termine della pronuncia di quest’ultimo, la star di Hollywood è uscito dal Tribunale in lacrime.

Kevin Spacey prosciolto da accuse di molestie: la sentenza

Kevin Spacey, che è stato prosciolto dalla giuria di New York dalle accuse di molestie sessuali e percosse ai danni di Anthony Rapp, ha sempre ribadito in questi anni la sua innocenza. L’aggressione è sempre stata bollata come “inventata”. L’avvocato Jennifer Keller, inoltre, ha accusato più volte l’attore che ha denunciato i fatti di essere alla ricerca di visibilità. “Eccoci qui oggi con Rapp che sta ricevendo più attenzione per questo processo che per la sua intera carriera”, aveva detto gettando un’ombra sul #MeToo.

“Questo non è uno sport in cui ci si schiera con il #MeToo o contro il #MeToo. Il nostro sistema richiede prove a sostegno delle accuse di fronte a una giuria imparziale. Rapp manca di credibilità”, aveva aggiunto il legale della difesa. Adesso il Tribunale ha dato al suo assistito ragione, mettendo una pietra sul discusso caso.











