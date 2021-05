Kevin Spacey reciterà in un film di Franco Nero/ Il ritorno dopo le accuse di stupro

Accusato di abusi sessuali dall’attore Anthony Rapp e da diverse altre persone, Kevin Spacey è stato messo al bando. Il celebre attore però ora è pronto a fare ritorno sul set: Franco Nero ha infatti deciso di ingaggiarlo per il suo nuovo film, titolo “L’uomo che disegnò Dio”, basato su un progetto a cui lavorava da tempo.

Michela Andreozzi/ "Non desidero l’esperienza della maternità, voglio fare altro"

La notizia del ritorno di Kevin Spacey ha fatto il giro del mondo in poche ore e Franco Nero non si è fatto certamente intimidire dalla possibile reazione mediatica, pronto come sempre a sfidare la caccia alle streghe. Come riporta La Stampa, l’attore e regista ha spiegato: «Aspettiamo la dichiarazione di Kevin, ci sembra più corretto, è giusto che sia lui a parlare del nuovo impegno».

Rocco Siffredi/ "Mio figlio mi ha detto che facevo film di m*rda, ora mi aiuta lui"

KEVIN SPACEY RECITERÀ IN UN FILM DI FRANCO NERO

Kevin Spacey sarà tra i principali volti del nuovo film di Franco Nero, ispirato a una storia avvenuta a Torino tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Il lungometraggio vedrà Emanuele, insegnante dell’Accademia, che ad un certo punto della sua esistenza perde la vista conservando la capacità di ritrarre le persone ascoltando la loro voce: «Non c’è niente di fantascientifico o fiabesco. Tutto viene da un episodio reale», ha precisato Franco Nero. Kevin Spacey vestirà i panni di un detective che indaga su un fatto della vita di Emanuele ma, a differenza di quanto circolato nelle scorse ore, il ruolo non c’entra niente con la pedofilia: «Per me Spacey è un grandissimo attore, uno dei migliori della sua generazione».

LEGGI ANCHE:

Renato Pozzetto/ “Paolo Villaggio un amico vero, io e Cochi eravamo poverissimi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA