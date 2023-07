Kevin Spacey si difende e nega l’accusa di violenza sessuale/ “Era un gesto romantico, pugnalato alle spalle”

Kevin Spacey nega l’accusa di violenza sessuale

Kevin Spacey si difende dall’accusa di violenza sessuale. L’attore deve rispondere di dodici aggressioni sessuali nei confronti di quattro uomini tra il 2001 e il 2013. Il processo è iniziato due settimane fa alla Southwark Crown Court di Londra ed ora per l’attore è arrivato il momento di difendersi. L’attore, come riporta Il Fatto quotidiano, ha negato qualsiasi accusa dando la propria spiegazione ai propri gesti.

“Toccarlo era per me un gesto romantico” – le parole di Kevin Spacey che, come riporta BBC, ha negato tutte e dodici le accuse negando di aver compiuto gesti molesti nei confronti dei suoi accusatori. L’attore sottolinea di aver fatto solo dei gesti romantici nei confronti di una persona che conosceva da vent’anni.

Le parole di Kevin Spacey

Kevin Spacey si difende e sottolinea di aver avuto una relazione “civettuola” in modo “romantico” ed “intimo” e non “in maniera violenta, aggressiva e dolorosa” aggiungendo che non sarebbe mai andato oltre proprio perchè l’altra persona gli aveva chiesto di “non andare oltre”.

“Sono rimasto annientato”, ha commentato Spacey facendo riferimento alla denuncia. “Non avrei mai pensato che (nome dell’uomo), che conoscevo da più di 20 anni, mi avrebbe pugnalato alle spalle”, ha concluso Spacey.

