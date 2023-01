Keylor Navas all’Al-Nassr?/ Calciomercato news, ritroverebbe Ronaldo dopo il Real

Calciomercato news, Keylor Navas all’Al-Nassr insieme a Cristiano Ronaldo

In queste ore di calciomercato invernale sta emergendo l’indiscrezione riguardante il possibile approdo di Keylor Navas all’Al-Nassr. Accostato la scorsa estate con una certa insistenza al Napoli, che ha poi deciso di puntare su Alex Meret e Salvatore Sirigu, il portiere ha un contratto valido con il Paris Saint-Germain fino al 30 giugno del 2024, ovvero al termine della stagione attualmente in corso, ma potrebbe presto salutare la Francia.

L’Al-Nassr è la squadra più importante dell’Arabia Saudita e nelle ultime settimane ha scioccato il mondo ufficializzando il tesseramento di Cristiano Ronaldo, presentato in pompa magna dopo il secondo precoce addio al Manchester United. Il portoghese guadagnerà 200 milioni di stipendio all’anno e potrebbe ritrovare il compagno con cui ha già giocato ai tempi del Real Madrid, nello specifico tra il 2014 ed il 2018.

Calciomercato news, Keylor Navas all’Al-Nassr: addio al Paris Saint-Germain

Le chances di vedere Keylor Navas all’Al-Nassr già entro la fine di questa finestra invernale di calciomercato sembrano dunque in aumento. I sauditi avrebbero bisogno di un nuovo estremo difensore su cui puntare per il prosieguo della stagione a causa dell’infortunio rimediato dall’ex napoletano David Ospina, come sottolineato dalla stampa spagnola di Marca: il colombiano ha patito un problema ad un gomito e starebbe valutando la possibilità di farsi operare.

Il tecnico Rudi Garcia, visto in Italia sulla panchina della Roma, potrebbe dunque contare su Navas nel prossimo futuro. I dirigenti del club gialloblu proveranno a chiudere l’affare con il PSG per il costaricense in occasione dell’amichevole in programma questo giovedì tra i parigini ed una rappresentativa formata dai migliori calciatori dell’Al-Nassr e dell’Al-Hilal, società a cui era stato invece accostato Lionel Messi.

