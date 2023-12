Khaby Lame e Wendy Thembelihle Juel si sposano/ L’annuncio sui social manda in tilt il web

Khaby Lame si sposa con la modella danese Wendy Thembelihle Juel

Khaby Lame e la modella Wendy Thembelihle Juel diventeranno presto marito e moglie. Il giovane Tik Toker e la sua dolce metà lo hanno annunciato sui social con una foto che li ritrae sorridenti. La modella ha sfoggiato un bellissimo anello, segno del fidanzamento e futura unione.

La coppia è, dunque, pronta a fare il grande passo ma prima della modella il giovane tik toker è stato fidanzato con Zaira Nucci, chitarrista e cantante nata a Sciacca: “Ho capito immediatamente che le interessavo io come persona e non come personaggio di TikTok” diceva Lame. Non sono chiari i motivi che hanno portato la fine della storia, l’influencer si è sempre dimostrati molto riservato nella sua vita privata. Non si conoscono ancora i dettagli delle nozze, si dovrà attendere ancora qualche mese per saperne di più.

Khaby Lame dà il Golden Buzzer ai Ping Pong Pang: la riconoscenza dei vincitori

Lame, influencer di straordinario successo, è sbarcato a Italia’s Got Talent come giudice, e ha messo gli occhi su una performance in particolare: quella dei Ping Pong Pang. La crew si è esibita in una danza acrobatica ispirandosi all’omonimo sport che ha conquistato Lame il quale li ha premiati con il Golden Buzzer.

“Non possiamo esprimere quanto siamo emozionati e grati per il tuo Golden Buzzer – si legge sul profilo Instgram della crew che posta il video dell’esibizione – È stato un momento incredibile che rimarrà per sempre nel nostro cuore. Grazie per il tuo supporto e per averci dato questa opportunità incredibile!” hanno espresso i talenti, riconoscenti al giudice.

