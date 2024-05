Khaby Lame, perché è finito il matrimonio con Wendy Thembelihle/ “Insanabile compatibilità caratteriale”

Khaby Lame, è finito il matrimonio con Wendy Thembelihle: la rivelazione

E’ già finito il matrimonio tra Khaby Lame e Wendy Thembelihle. L’influencer si è separato con la moglie a distanza di pochissimo tempo dalla celebrazione delle nozze, in pratica un matrimonio lampo. La decisione di porre fine alla relazione che ha portato al matrimonio, è stata molto complessa per Khaby Lame e la moglie, la modella Wendy Thembelihle Juel, ma l’agente del tiktoker ha rivelato il motivo dietro questa dura scelta. Si tratta infatti di “Inaspettata e insanabile incompatibilità caratteriale”, le parole di Nicola Paparusso, aggiungendo che “La separazione tra Khaby e Wendy non necessita di una procedura civile, perché il matrimonio è stato celebrato esclusivamente con il rito religioso musulmano”.

Khaby Lame, che è stato eletto da Forbes come il “Charlie Chaplin dell’era digitale”, ha raggiunto il successo su scala globale grazie ai suoi celebri video su TikTok, dove vanta oltre 162 milioni di follower. La sua capacità di comunicare attraverso la mimica è arrivata fino al cuore di milioni di persone, rendendolo di fatto uno dei creatori di contenuti più influenti degli ultimi anni. Nonostante il suo matrimonio sia arrivato al capolinea, Khaby continua a brillare nel lavoro e a macinare successi.

Khaby Lame sogna di diventare attore: arriva l’incontro con Will Smith

Forte del successo riscosso sui social, Khaby Lame si è detto pronto a inseguire altri suoi sogni. In primis quello di diventare attore. E proprio di recente l’imprenditore Khaby ha avuto la possibilità di incontrare uno dei suoi grandi idoli, Will Smith. Soltanto qualche mese fa Lame aveva rivelato di volersi tuffare in nuove avventure dopo il successo incredibile ottenuto grazie a TikTok: “Sono un creator, penso e faccio video. Ma sogno di diventare attore come Will Smith ed Eddie Murphy. Andrò in America a studiare”.

Una fama che ha già permesso a Khaby Lame di raccogliere grandi soddisfazioni anche a livello personale, come la casa comprata per la famiglia dopo anni di difficoltà: “Comprare la casa alla mia famiglia, nell’hinterland di Milano è stata la più grande soddisfazione. Abbiamo vissuto tutta la vita in sette in due stanze, ora abbiamo una casa normale. La più difficile invece è gestire la responsabilità di questa fama. Devo stare attento, mi seguono i bambini” ha ammesso Khaby Lame dicendosi conscio dell’importanza del suo mestiere.











