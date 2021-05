Khaby Lame, re di Tik Tok/ “Sono stato licenziato e ho superato Mark Zuckerberg”

Khaby Lame, 21 anni, è nato in Senegal ma è cresciuto in Italia, nelle case popolari di Chivasso, in principia di Torino. Oggi conta 50 milioni di follower su Tik Tok, è il più seguito in Italia. Tutto ha avuto inizio a marzo 2020, in pieno lockdown: “Lavoravo in un’officina e mi hanno lasciato loro a causa del Covid. Quella che inizialmente credevo fosse una tragedia si è rivelata la mia più grande fortuna, perché se avessi continuato a lavorare non avrei mai aperto il profilo”, ha raccontato al settimanale Chi. E ha aggiunto: “Ero a casa, come tutti, cercavo qualcosa che mi tenesse occupato e mi facesse distrarre”. Nei suoi video, Khaby non parla: usa solo la sua mimica facciale e le mani con cui indica vari oggetti. Nel primo dei suoi video reaction spiegava come si usa l’amuchina ballando in modo pazzo.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Zanforlin: "Hai provato sentimenti per una donna?"

Khaby Lame: più follower di Mark Zuckerberg

Con i suoi video muti Khaby Lame è riuscito anche ad attirare l’attenzione Mark Zuckerberg. Dopo due settimane che aveva aperto il suo profilo ha raggiunto su Instagram 8,7 milioni di follower superando i 7.3 milioni di follower di Zuckerberg, fondatore di Facebook. Khaby ha così realizzato un video scrivendo: “Scusa boss, ti voglio bene”. La simpatica clip ha ricevuto il pollice all’insù dell’imprenditore americano. Khaby Lame sogna di fare l’attore comico, il suo mito è sempre stato Will Smith: “Far ridere le persone è sempre stato il mio sogno. Voglio studiare recitazione, sto prendendo lezioni di inglese perché il mio obiettivo è andare oltreoceano”, ha confessato a Chi. Per lui il più grande successo non sono i numeri incredibili di follower che ha raggiunto in poco tempo ma i messaggi delle persone che lo ringraziano per aver migliorato la loro giornata con uno dei suoi video.

LEGGI ANCHE:

CRISTINA RIVETTI, EX MOGLIE SHEL SHAPIRO/ "I nostri figli? Abbiamo concesso tutto..."Elisabetta Simone e Luca Cenerelli, Uomini e Donne/ "Sono ancora legata a lui..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA