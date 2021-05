KHABY LAME, SCHERZO A LE IENE/ Foto hot e ricatti per il Tiktoker: “Li maledirò!”

“Lo abbiamo fregato”, con questa frase Le Iene hanno condiviso sui social proprio il dietro le quinte dello scherzo a Khaby Lame. Il tik toker ieri sera ha fatto furore come vittima dello scherzo firmato da Sebastian Gazzarini che lo ha visto al centro di una serie di inganni con una finta figlia di un professore del suo corso di inglese. A quel punto minacciato di divulgare una foto compromettente e mettendo a rischio il suo impero e la sua credibilità social, Khaby Lame va fuori di testa. Lui stesso poco fa ha condiviso una serie di video dello scherzo di ieri e anche del dietro le quinte (visto che poi è salito sul palco con Alessia Marcuzzi) al grido di: “Mi hanno fregato, spero che il video vi sia piaciuto ma io li maledirò per sempre”. Scherzo riuscito quindi, lui sarà il prossimo mister dei reality adesso? (Hedda Hopper)

Lo scherzo di Khaby Lame a Le Iene

Khaby Lame, che conta su TikTok oltre 50 milioni di follower, è stato vittima di uno scherzo de Le Iene. Sebastian Gazzarrini è l’autore di questo cattivissimo scherzo e sarà in studio per commentare l’accaduto insieme allo stesso Khaby Lame, Alessia Marcuzzi e Nicola Savino stasera dalle 21.10 su Italia 1. Il tiktoker è stato colpito nel suo punto debole: la conoscenza dell’inglese. La trappola nasce dunque proprio con un corso di inglese da seguire per colmare la lacuna. Ma quì scatta l’inganno. La finta figlia del professore scatta al tiktoker una foto assai compromettente e si dice pronta a renderla pubblica. Un modo per mettere in grande difficoltà Khaby Lame che vederà traballare la sua notorietà. Per evitare la pubblicazione della foto verrà ricattato e riceverà proposte hot.

Chi è Khaby Lame, vera star di TikTok

Khaby Lame, 21 anni, è nato in Senegal ma è cresciuto in Italia, nelle case popolari di Chivasso. Attraverso il settimanale Chi ha raccontato come tutto ha avuto inizio. Queste le sue parole: “Lavoravo in un’officina e mi hanno lasciato loro a causa del Covid. Quella che inizialmente credevo fosse una tragedia si è rivelata la mia più grande fortuna, perché se avessi continuato a lavorare non avrei mai aperto il profilo”. Per poi aggiungere: “Ero a casa, come tutti, cercavo qualcosa che mi tenesse occupato e mi facesse distrarre”. Nei suoi video, Khaby non parla: usa solo la sua mimica facciale e le mani con cui indica vari oggetti.

