Khaby Lame supera Chiara Ferragni/ E’ lui l’influencer con più fan su Instagram

Nuovo storico traguardo per l’influencer italiano Khaby Lame: da qualche ora a questa parte, il giovane talento del web che recentemente è stato protagonista di uno scherzo “crudele” de Le Iene, è divenuto il personaggio con più follower in assoluto su Instagram, superando addirittura la regina, l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Khaby Lame ha infatti toccato quota 24 milioni di follower, staccando di circa 100mila seguaci la moglie di Fedez, ferma a quota 23.9 milioni. Numeri decisamente clamorosi quelli del buon Lame, ma a sorprendere è in particolare la rapidissima ascesa dello stesso, capace di raggiungere vette impensabili nel giro di poche settimane.

Chiara Ferragni attaccata da complottisti e no vax/ "Mi fate ridere, siete fuori!"

Basti pensare, come riferisce Repubblica, che il giovane tiktoker piemontese ha avuto una crescita media di circa 400mila follower al giorno, mentre Chiara Ferragni ne ha conteggiati fra i 10 e i 20mila: ecco perchè nel giro di poche settimane ha “mangiato” il gap divenendo il re dei social tricolori. E pensare che Khaby Lame non è nel suo habitat naturale su Instagram, visto che il suo vero regno è TikTok, la nota applicazione cinese dove si pubblicano video molto brevi, soprattutto di balletti e gag varie.

Espresso vs Ferragnez/ “Fedez accetta censura sulle banche. Ferragni e la Borsa...”

KHABY LANE, IN UN ANNO DA CHIVASSO A RE DEL SOCIAL

Quello del talento nostrano è il terzo profilo con più seguaci al mondo, leggasi 74 milioni di follower, dopo Addison Rae e Charli D’Amelio, e tenendo conto che Khaby è l’unico maschietto del gruppo, di conseguenza lo stesso è l’uomo più seguito in assoluto.

Tra l’altro Khabane ha già messo nel mirino Addison, ed è quindi probabile che nel giro di un paio di settimane, tenendo questo ritmo, possa ottenere la medaglia d’argento, per poi tentare l’assalto alla giovane stare americana. E pensare che un anno fa di questi tempi praticamente nessuno conosceva Lame: era infatti un giovane di 20 anni della provincia di Torino, in quel di Chivasso, che faceva una vita normale, ma nel giro di 12 mesi tutto è cambiato e oggi è uno dei personaggi più noti al mondo.

Chiara Ferragni e Nespresso/ Insieme per una summer collection dal sapore rosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA