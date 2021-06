Khaby Lame: “Tik Tok? Ho iniziato per noia”/ “Vorrei lavorare con Checco Zalone…”

Khaby Lame, in pochi mesi, è diventato l’italiano più seguito su Instagram superando anche Chiara Ferragni con 25,2 milioni di followers. Il fenomeno Khaby Lame è partito da Tik Tok dove, attualmente, è seguito da 76,4 milioni di follower. Un successo strepitoso che non si aspettava neanche Khaby come ha confessato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. «Fino a tre mesi fa se qualcuno mi avesse detto una cosa del genere lo avrei preso per matto», ammette al Corriere. Tutto è iniziato per gioco durante il lockdown. Per noia, Khaby ha deciso di aprire un profilo Tik Tok per divertirsi e divertire, ma tutto quello che è accaduto in pochi mesi è stato assolutamente inaspettato. «Avendo aperto il mio account TikTok essenzialmente per noia durante il lockdown, a ben vedere la pandemia mi ha consentito di dedicarmi a ciò che desideravo fin da bambino: divertirmi e far divertire gli altri. Prima invece guardavo ogni giorno gli stessi muri bianchi, tornavo a casa triste e pensavo: “Questo non è quello che voglio fare nella mia vita”».

Khaby Lame e i sogni professionali

Khaby Lame è entrato nel cuore di milioni di persone che, ogni giorno, lo seguono su Instagram e Tik Tok. Giovanissimo, ha tanti sogni da realizzare e dei modelli di riferimento sia in Italia che all’estero. «In Italia Checco Zalone, che è un ottimo attore e mi ha sempre fatto ridere. Mi piacerebbe lavorare con lui. All’estero invece Eddie Murphy e Omar Sy, che tra l’altro ha da poco iniziato a seguirmi su Instagram. E naturalmente Will Smith», svela Khaby che ammette di essere felice quando le persone lo riconoscono per strada dimostrandogli affetto. Nonostante il successo e la popolarità, la vita di Khaby, così come il rapporto con la fidanzata non sono cambiati. “Khaby per lei non è il tiktoker, ma lo stesso ragazzo che ha conosciuto a ottobre. Ci troviamo molto bene insieme e abbiamo diversi interesse in comune. La musica, per esempio”, conclude Khaby che poi aggiunge di essere un grande tifoso della Juventus.

