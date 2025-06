Khaby Lame: dopo l’arresto rientra in Italia

Khaby Lame rientra in Italia dopo essere stato arrestato negli Stati Uniti. L’influencer senegalese-italiano, il cui vero nome è Seringe Khabane Lame, famosissimo tiktoker con migliaia di followers, dopo essere stato arrestato dagli agenti dell’immigrazione a Las Vegas venerdì scorso, è stato autorizzato a lasciare gli Stati Uniti per rientrare in Italia senza un ordine di espulsione che gli consente di non avere alcuna sanzione ufficiale nel proprio fascicolo.

“Lame è stato autorizzato a partire volontariamente”, ha confermato il portavoce ICE in una nota. Non si conoscono, tuttavia, i tempi e le modalità di rientro di Khaby Lame in Italia. Nessuna dichiarazione ufficiale neanche da parte del tiktoker.

Khaby Lame: cos’è successo

In Italia, Khaby Lame è uno dei tiktoker più famosi con più di 162 milioni di followers. L’influencer, negli scorsi giorni, ha vissuto ore di ansia per l’arresto negli Stati Uniti per presunta violazione delle leggi d’immigrazione. Una notizia che è diventata immediatamente virale scatenando la preoccupazione dei fan che lo seguono in tutto il mondo.

Dopo ore di ansia, oggi è arrivata la notizia del suo rientro in Italia senza un ordine di espulsione che, in futuro, gli avrebbe impedito di poter tornare negli Stati Uniti dopo i problemi avuti per il visto scaduto. I fan, ora, aspettano le prime dichiarazioni di Khaby Lame che potrebbe rientrare in Italia già nelle prossime ore. Diventato cittadino italiano nel 2022, dunque, Lame è attesissimo dai suoi fan italiani.