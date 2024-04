Khady Gueye choc: “Ricevuti insulti razzisti da Rosanna all’Isola dei Famosi 2024″/ Lei nega: “Ho detto…”

Khady Gueye lancia una forte accusa a Rosanna Lodi all’Isola dei Famosi 2024: cos’è accaduto in diretta

Khady Gueye lancia un’accusa molto pesante nel corso della sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2024. La modella, al centro di molte polemiche nel corso di queste settimane, chiamata in zona nomination da Vladimir Luxuria ha subito fatto il nome di Rosanna Lodi come sua prima nominata. Dando le motivazioni di questa nomination, Khady ha fatto intendere, senza lanciare la chiara accusa, che a portarla a questa decisione sarebbe stati degli insulti razzisti.

“Sono diversi giorni che esterna delle frasi nei confronti miei e di Sonny ben poco carine. Non voglio entrare nel merito, perché abbiamo un regolamento… non sto qua a ripeterli, ma penso che, se non siete stupidi, capite…” sono state le parole di Khady. Di fronte al tentennamento della naufraga, Vladimir Luxuria ha allora fatto la domanda diretta: “Ha fatto un insulto razzista?” “Sì!” è stata la risposta della naufraga.

Rosanna Lodi nega le accuse di razzismo di Khady all’Isola dei Famosi 2024

Quando è arrivato il momento per Rosanna Lodi di fare la sua nomination, poi ricaduta proprio su Khady Gueye, Vladimir Luxuria ha chiesto a bruciapelo, prima ancora della votazione, se avesse effettivamente fatto delle esternazioni razziste all’Isola dei Famosi 2024. Rosanna, spiazzata, ha negato, dicendo di aver solo raccontato come, su un volo da Milano a New York, abbia ricevuto un aiuto da un ragazzo di colore: “Ho detto di colore, nero, ma mai altre cose. So che non si possono dire certe cose!” ha chiarito. Luxuria, momentaneamente soddisfatta della risposta, ha chiuso l’argomento, pronta però ad indagare ulteriormente.











