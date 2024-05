Khady Gueye delusa da Artur Dainese: “Mi ha fatto male”/ “Per lui è più importante il gioco di un’amicizia!”

Isola dei Famosi 2024, Khady Gueye tradita da Artur Dainese: “Mi ha fatto male“

S’infrange l’alleanza tra Artur Dainese e Khady Gueye all’Isola dei Famosi 2024. I due naufraghi sino alla precedente puntata sembravano molto vicini e parlavano di amicizia ma soprattutto di un supporto reciproco in questa avventura nel reality, dove con il resto del gruppo non hanno trovato il giusto feeling. Tuttavia è bastato il gioco della verità, voluto dallo ‘spirito dell’Isola’ per mettere alla prova sentimenti e alleanze, per porre fine al loro rapporto.

Artur, come mostra una clip riassuntiva, ha infatti ammesso che sarebbe disposto a tradire l’amicizia con la modella pur di andare avanti nel gioco e vincere. Affermazione che non è affatto piaciuta alla naufraga: “Mi ha fatto male, lo reputavo veramente un amico, pensavo fosse la mia spalla qua dentro. Poi credo molto nel valore dell’amicizia e della lealtà, quindi sentire questa sua affermazione davanti a tutti per un piatto di pollo e 4 patate, mi ha dato molto da pensare. Per lui è più importante il gioco di un’amicizia. E se una persona e disposta a tradire un’amica per un pollo e delle patate, non oso immaginare fuori. Quindi ho preso la mia posizione e so come agire di conseguenza d’ora in avanti“.

Artur Dainese replica: “Nella vita reale non potrei mai tradire un’amica“

Artur Dainese però specifica che non intende tradire Khady Gueye nell’amicizia, ma solo ai fini del gioco all’Isola dei Famosi 2024: “In verità ho risposto tradire, ma nel gioco, pensando che qua dobbiamo arrivare in finale. Non sono andato sullo specifico e ho fatto male, perché dovevo spiegare meglio quello che ho detto. Ieri abbiamo chiarito, io le ho dato le mie spiegazioni e scuse. Quando si tratta di gioco è un conto, ma nella vita reale non potrei mai tradire una persona che è mia amica“.

Dallo studio, però, gli opinionisti hanno qualcosa da ridire a Dainese, a cominciare da Dario Maltese: “Ti stai un po’ arrampicando sugli specchi. Ti abbiamo visto fino a poco fa giocare a fare il piccioncino, adesso scopriamo che sei disposto a tradirla. Va bene la verità, ma fino a un certo punto“. Sonia Bruganelli, invece, manifesta solidarietà alla modella: “A me dispiace per Khady perché, può anche avere un carattere che non sempre risulta simpatico, però è diretta. E sono convinta che lei c’è rimasta male: lei credeva in questa coppia di gioco, Artur invece non è uno che darebbe un’unghia per nessuno sull’isola“.











