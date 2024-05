Khady Gueye ha un fidanzato?/ Dall’ex Dario Fabris al presunto flirt con Irama, smentito dalla modella

Khady Gueye è tra i concorrenti – assieme ad Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese, Samuel Peron e Valentina Vezzali – che rischiano l’eliminazione dall’Isola dei Famosi 2024, l’apprezzato reality che torna in onda questa sera con una nuova diretta che ci porta sempre più vicini alla finalissima (per ora fissata al 4 giugno); ma tornando alla modella, proprio mentre la sua posizione vacilla, moltissimi potrebbero star fantasticando sulla vita privata, chiedendosi se Khady Gueye sia fidanzata, oppure che lavoro farà tornata alla sua vita di tutti i giorni o, ancora, in quali altre trasmissioni si sia già visto quel volto ormai piuttosto noto ai fan del programma di Vladimir Luxuria.

Tra queste righe, in particolare, ci soffermeremo sulla sua vita sentimentale, anticipandovi già da subito che per quello che ci è dato vedere la modella è da sempre piuttosto restia a spiattellare i suoi amori sul social e – ancor meno – sulle pagine della cronaca rosa. Eppure, è anche vero che la stessa carriera televisiva di Khady Gueye è partita grazie ad una trasmissione che l’ha fatta misurare proprio con un suo ex fidanzato, ovvero il reality Ex on the Beach in onda su Sky e Now Tv.

Chi è il fidanzato di Khady Gueye: dall’ex Dario ed Irama, tutte le relazioni

Chi si chiedesse doveva aveva già visto il volto di Khady Gueye prima dell’Isola dei Famosi 2024 avrà già trovato la sua risposta, ovvero il già citato Ex on the Beach precisamente nella sua terza edizione del 2021: all’epoca si scoprì anche che la modella aveva un fidanzato, Dario Fabris, che era del tutto distante dallo show business e del quale – oggi – si sono perse le tracce. Nel frattempo tra il 2021 e il 2024 non si è mai capito (proprio per la sua riservatezza) se Khady Gueye abbia avuto un altro fidanzato al suo fianco, almeno fino a poco prima dell’edizione 2024 del Festival di Sanremo quando si vociferò di un presunto flirt con il cantante Irama.

A far supporre che tra i due ci fosse una relazione era stato un avvistamento nei backstage di un concerto e poche storie su Instagram in cui comparivano assieme, ma sempre in compagnia di altre persone. In un’intervista citata da Biccy dello scorso febbraio la stessa Khady Gueye aveva lasciato intuire una relazione con Irama – condotta “con discrezione” – parlando anche di figli; salvo poi ritrattare tutto poco dopo sottolineando in un messaggio per Deianira Marzano che “io non sono la fidanzata di Irama e hanno totalmente storpiato le parole che ho detto”. Oggi, insomma, sembra che la modella sia single e fino ad ora durante le dirette dell’Isola dei Famosi non si è mai lasciata scappare nulla sulla sua situazione sentimentale.











