Khady Gueye piange all’Isola dei Famosi 2024, il messaggio del papà/ “Sono tornato in Italia, a casa”

Isola dei Famosi 2024, sorpresa per Khady Gueye: il ‘ponte delle emozioni’

Khady Gueye è stata protagonista di una toccante sorpresa all’Isola dei Famosi 2024, nella puntata di stasera. La modella ha infatti affrontato un percorso emozionale davvero importante, il ‘ponte delle emozioni’ che rappresenta un po’ il tragitto della sua vita e delle persone che la costellano. A cominciare dalla nonna: “Nonna è la persona con cui ho passato i primi anni della mia vita in Senegal, prima di venire qua in Italia, prima che venisse a mancare. Sono cresciuta nella prima parte d’infanzia con lei e mia mamma“.

Spazio poi al secondo gradino del ponte, quello dei fratelli, che definisce “due persone adesso grandi e di cui ho tantissima stima, siamo super legati. Per me è amore puro con loro e mi mancano da morire“. Da loro, inoltre, ha anche ricevuto una lettera. Il terzo gradino è rappresentato dalla figura della mamma, con la quale la modella abbandonò il Senegal a soli 6 anni, assieme ad uno dei fratelli, per raggiungere il padre in Italia. “Per me è tutto, è il mio mondo, è l’aria che respiro e l’acqua che bevo. È la persona più importante, insieme ai miei fratelli“, rivela Khady parlando della madre.

Khady Gueye e il video-messaggio del papà: “Sono molto fiero di te“

Khady Gueye proprio dall’adorata mamma, presente in studio, ha poi ricevuto parole di grande affetto all’Isola dei Famosi 2024: “Mia principessa, mi hai sempre detto di essere un modello per te, ma stasera sono qui per dirti che sei tu ad essere un modello per me“. Il percorso emozionale della modella prosegue con il gradino che riguarda se stessa: “Mi faccio vedere sempre forte, ho sempre indossato la corazza invece Khady è una ragazza dolce, che si sacrifica per gli altri e che se può dare tutto per gli altri, lo fa“.

Infine, l’ultimo gradino riguarda il padre, con cui ha sempre avuto un rapporto altalenante e che si trovava in Senegal nell’ultimo periodo per problemi di salute. A chiusura del percorso c’è un monitor ed un video-messaggio del papà che commuove la naufraga: “Ciao Khady, tesoro mio, come vedi sono tornato in Italia, a casa. Sto meglio adesso e non vedo l’ora di abbracciarti. Ti guardo tutti i giorni e sono molto fiero di te. Sei fortissima e continua così. Ti aspetto a casa“. L’uomo è così ritornato in Italia, sta meglio, e Vladimir Luxuria rassicura Khady che sua madre “si sta prendendo cura di lui“.











