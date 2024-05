Khady Gueye ‘sbugiarda’ Valentina Vezzali: “Ecco cosa ha detto su Matilde…”/ Lei replica: “Che attrice!”

Non c’è pace per Valentina Vezzali nel primo blocco della 9a puntata de L’Isola dei Famosi 2024. La concorrente si è ritrovata a dover parare le staffilate di alcuni compagni di viaggio che, incalzati da Vladimir Luxuria, hanno scagliato l’arco con tutte le frecce all’indirizzo della naufraga. Ad aprire le danze è stata Greta Zuccarello ma è stato l’intervento di Khady Gueye ad aggiungere ulteriore pepe alla vicenda.

Vladimir Luxuria, spulciando tra le opinioni dei naufraghi, ha voluto porre il focus sulle allusioni di Khady Gueye: per la concorrente, Valentina Vezzali avrebbe omesso dei giudizi ai danni di Matilde Brandi e Samuel Peron. Gli animi si sono accessi e la stessa conduttrice si è detta indispettita quando la giovane sembrava restia nel vuotare il sacco.

Visto l’impasse all’Isola dei Famosi 2024, Valentina Vezzali è stata la prima a rompere gli indugi: “Io a Matilde e Samuel ho detto tutto ciò che dovevo dire…”. A questo punto, Khady Gueye ha finalmente deciso di chiarire le allusioni: “Le hai detto anche che sta sempre davanti alla telecamera e che vuole prendersi i meriti al posto tuo?”.

Date le circostanze, è stata proprio Matilde Brandi a prendere la parola: “La prima discussione con Valentina risale a quando ho urlato per un serpente e lei ha detto: ‘Dovevi dire che mi sono spaventata anche io’, c’è il video…”. Dura la replica di Valentina Vezzali: “Sei una brava attrice, non l’ho detto in questo modo però se vuoi girare le parole… Quando ci sono le telecamere parli sempre al singolare!”. Inutili i tentativi successivi di chiarimento; è stato necessario l’intervento di Vladimir Luxuria che ha rimandato a tempi più propizi un ulteriore approfondimento sulla questione.

