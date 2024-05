Khady Gueye “scarica” Artur Dainese all’Isola?/ “Avrei scelto l’altro gruppo per strategia, sono i più forti”

Isola dei Famosi 2024, il gruppo si divide in due nuove formazioni

Rivoluzione all’Isola dei Famosi 2024 nella puntata in onda stasera. La produzione ha infatti stabilito che, dopo una fase iniziale del reality in cui tutti i naufraghi hanno fatto parte dello stesso gruppo, andranno in scena due schieramenti. Vladimir Luxuria comunica ai concorrenti che saranno divisi in due gruppi che vivranno sulla stessa spiaggia ma separati, e che ripartiranno da zero, senza fuoco né benefit. A capo dei due gruppi ci sono Samuel Peron e Greta Zuccarello, che pochi giorni fa hanno vinto la prova di selezione leader non sapendo però che sarebbero finiti a capo di due fazioni opposte.

La parte più delicata è stata la selezione delle due squadre, ad opera degli stessi due leader. Alla fine, dopo attente analisi e strategie sull’apporto che i componenti possono dare ai due gruppi, i leader hanno formato le proprie squadre. Samuel ha scelto Matilde Brandi, Edoardo Franco, Artur Dainese, Khady Gueye e Rosanna Lodi, mentre Greta ha voluto con sé Edoardo Stoppa, Aras Senol, Joe Bastianich, Alvina Verecondi Scortecci e Valentina Vezzali.

Tuttavia, durante la formazione dei due schieramenti, hanno suscitato clamore alcune parole di Khady Gueye. La modella è stata selezionata da Samuel Peron e nella loro stessa squadra è stato scelto anche Artur Dainese, con il quale la modella ha instaurato un grande feeling all’Isola dei Famosi 2024. Il ballerino ha così motivato la sua decisione di non dividere la coppia, che ha comunque confermato in diretta di essere solo amici e nulla più: “Dovremmo anche avere lo spettacolo, la telenovela dovrà continuare durante la nostra permanenza“.

Khady però, anziché gioire per essere in gruppo con Artur, ha palesato malcontento ammettendo: “Avrei scelto l’altro gruppo per strategia, perché ovviamente sono i più forti. Anche io avrei voluto stare con Edoardo, dico la verità: sono sincera“. Una rivelazione che sembra mettere in discussione la veridicità del suo avvicinamento a Dainese, al punto che Vladimir Luxuria esclama spiazzata: “È più forte il sentimento di voler raggiungere l’obiettivo finale dell’Isola piuttosto che quello dell’amore“.











