Iran Israele, "saltato incontro Usa-Iran a Istanbul perché Khamenei introvabile". Vance avverte Tel Aviv: "Non trascinateci in guerra"

L’Ayatollah Ali Khamenei risulta irreperibile: secondo quanto riportato da Axios, dietro le quinte si sarebbe tentata una manovra diplomatica riservata tra Washington e Teheran, con l’obiettivo di evitare un ulteriore deterioramento della situazione con Israele. A promuovere l’iniziativa sarebbero stati il presidente Usa e il leader turco.

Il tentativo sarebbe fallito quando la Guida Suprema dell’Iran, che si nasconde nel timore di essere assassinata, non sarebbe riuscita ad approvare l’incontro. Il sito cita tre funzionari americani e una fonte che avrebbe una conoscenza diretta della questione.

Fonti vicine ai negoziati rivelano che Trump si sarebbe dichiarato pronto a partecipare personalmente, qualora fosse stato necessario, per cercare un’intesa sul dossier nucleare iraniano e scongiurare un possibile intervento armato da parte degli Stati Uniti.

SALTATO INCONTRO IRAN-USA IN TURCHIA

Erdogan avrebbe avanzato la proposta di ospitare un incontro a Istanbul, offerta che Trump avrebbe accolto con favore, manifestando disponibilità a inviare il vicepresidente Vance e l’emissario Steve Witkoff. Non si sarebbe nemmeno esclusa una sua presenza diretta in Turchia, nel caso fosse stato utile a favorire un colloquio con il nuovo presidente iraniano Masoud Pezeshkian.

La proposta americana sarebbe stata trasmessa sia a Pezeshkian che al ministro degli Esteri Abbas Aragchi, i quali avrebbero cercato il via libera da parte della Guida suprema. Tuttavia, ogni tentativo di mettersi in contatto con Khamenei sarebbe risultato vano.

Dopo ore di attesa e senza alcuna conferma, l’Iran ha comunicato alla mediazione turca l’impossibilità di procedere senza l’autorizzazione del leader supremo. Di conseguenza, Ankara ha dovuto informare Washington che l’incontro non avrebbe avuto luogo.

IL MONITO DI VANCE A ISRAELE

Secondo quanto riferito da Reuters, alcuni esponenti hanno espresso l’intenzione di non voler rispettare il termine di due settimane stabilito da Trump. Nel frattempo, Vance ha dichiarato che gli Stati Uniti non dovrebbero essere coinvolti in prima persona, suggerendo che Israele stia cercando di trascinarli nel conflitto con l’Iran.