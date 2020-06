Khary Payton: “Mio figlio Karter di 11 anni è transgender”/ “Sono orgoglioso di lui”

La rivelazione, coraggiosa, l’ha fatta direttamente sui social network suo papà, Khary Payton, attore celebre per aver recitato in “The Walking Dead”, impersonando Re Ezekiel: suo figlio Karter, di 11 anni, è transgender. La star ha scelto di pubblicare la notizia sui social network (Instagram e Twitter), unitamente a una foto dell’erede in tenuta da skateboarder, con tanto di caschetto e protezioni ai polsi e ai gomiti. “Ecco mio figlio, una delle persone più felici e meglio adattate che abbia mai conosciuto – si legge nel testo –. Karter con la K, perché gli ricordava il mio nome e l’ha scelto. È nato femmina, ma si è sempre identificato come un maschio”. In molti potrebbero chiedersi se sia giusto che un padre riveli la natura e le sensazioni del proprio figlio, ma, stando a quanto riportato in didascalia dallo stesso Payton, sarebbe stato l’undicenne stesso a domandare al padre se potesse dire al mondo intero che lui aveva scelto di essere maschio e non femmina.

KHARY PAYTON: “ORGOGLIOSO DI MIO FIGLIO”

L’attore Khary Payton si è dichiarato sui social network profondamente orgoglioso di suo figlio Karter e del coraggio da questi dimostrato nel voler comunicare agli altri la sua decisione transgender. “Gli ho detto che se avesse fatto questa rivelazione avrebbe avuto molti sostenitori, ma anche molti cretini che sarebbero stati duri con lui e lui mi ha risposto: ‘Sì papà, conosco i troll e li posso gestire’ – ha scritto la star di “The Walking Dead” –. Non c’è niente di più bello che vedere tuo figlio provare la gioia di esplorare cosa significhi essere fedeli a se stessi. Questo è un viaggio e io sono qui per questo. Mi auguro che tutti voi abbiate la possibilità di provare lo stesso, inesauribile amore che sto provando io in questo momento”. Karter è nato dal matrimonio – durato nove anni – fra Khary Payton e Stacy Reed, terminato nel marzo del 2019 con la richiesta di divorzio da parte della donna. Dalla loro unione è nata anche una bambina, Maya, di 8 anni.





© RIPRODUZIONE RISERVATA