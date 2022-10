Khloé Kardashian ha un tumore al viso/ “Credevo fosse un innocuo brufolo invece…”

Khloé Kardashian e lo sfogo su Instagram: “Ecco perché indosso sempre i cerotti…”

La prevenzione a volte è tutto e quello che può sembrare un semplice brufolo in realtà può celare qualcosa di ben più grave, questo Khloé Kardashian lo sa molto bene perché lo ha sperimentato sulla sua pelle e, proprio per questo, ha deciso di condividerlo con i suoi fan. I problemi per la 38enne si sono presentati quanto, sul suo viso, si è presentato un piccolo brufolo che, ahimè, si è rivelato essere un tumore della pelle. Cosi che l’imprenditrice di Good American si è trovata a vivere un brutto incubo e di questo ha voluto parlare ai suoi fan nelle sue storie Instagram.

Numerosi follower infatti chiedevano alla Kardashian il perché nelle ultime foto apparisse sempre con dei cerotti sul visto, la donna, con sincerità, ha voluto raccontare la sua storia: “Ho visto diverse story in giro in cui molti di voi si chiedevano perché nel corso delle ultime settimane io indossassi una benda sul viso -ha esordito, continuano poi- Dopo aver notato una piccola protuberanza sulla faccia e aver pensato che fosse qualcosa d’innocuo come un brufolo, sette mesi dopo ho realizzato che non spariva, né si modificava così ho deciso di sottopormi a una biopsia”. Il risultato dell’esame però sconvolge Khloé che scopre di avere un tumore alla pelle.

Khloé Kardashian: “A 19 anni scoprii di avere un tumore alla schiena…”

È cosi che a seguito della biopsia Khloé Kardashian scopre la triste verità: quello che aveva sulla pelle non era un semplice brufolo ma il sintomo di un tumore: “Pochi giorni dopo mi è stato detto che dovevo sottopormi a un’operazione immediata per rimuovere un tumore dal viso”, ha raccontato. Non è la prima volta che la donna si trova a combattere con questo brutto male, a soli 19 anni infatti aveva avuto un melanoma alla schiena e si era dovuta sottoporre a un difficile intervento chirurgico per rimuoverlo. Appena scoperto di avere tumore alla pelle così Khloé Kardashian nelle sue storie Instagram ha raccontato di essersi rivolta subito al suo dottore di fiducia, il dottor Garth Fisher, caro amico di famiglia e uno dei migliori chirurghi di Beverly Hills che si è preso cura del suo bel viso.

Khloé Kardashian ha poi rivelato perché abbia deciso di rivelare ai fan il suo dramma. L’obbiettivo? Rendere le persone più consapevoli alla prevenzione. La donna ha infine concluso: “Continuerete a vedere le mie bende e quando potrò farlo, vedrete probabilmente una cicatrice (e una rientranza sulla guancia a causa del tumore rimosso). Fino ad allora, spero che vi piaccia il modo in cui cerco di far sembrare favolose le bende che ho sul volto“.

