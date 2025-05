Hanno vissuto tanto, sotto ogni punto di vista; Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli possono essere consapevoli e certi di aver passato in rassegna, senza sottrarsi, le diverse fasi che riguardano l’amore. Entrambi, con coraggio, hanno raccontato ai fan i momenti di stallo, la crisi che per un attimo sembrava portare la liaison verso la conclusione; insieme però ce l’hanno fatta e, poco dopo, hanno impreziosito quel ritrovarsi con la gioia di mettere al mondo il loro primo figlio, Kian.

E’ nato un piccolo ‘re’ per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Kian – primo figlio della coppia, secondo per il conduttore – porta un fardello importante dal punto di vista del significato del suo nome. Come risaputo, la conduttrice ha origini iraniane da parte di madre; il nome di suo figlio, in persiano, ha etimologia decisamente importante e significativa. Ricchezza, potere e ovviamente prosperità: ma soprattutto ‘re’. Kian – il figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli – il nobile re che ha reso ancor più indissolubile l’amore tra i suoi genitori.

“E’ il momento più bello della mia vita, una felicità che non ho mai provato”, parlava così Giulia Salemi qualche settimana prima che suo figlio Kian vedesse la luce. Sensazioni poi confermate nel tempo, anche con discrezione per vivere la maternità in maniera serena e per godersi ogni attimo di quella breve ma intensa crescita che riguarda un bambino ai primi bagliori di vita.

Kian, il figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, è venuto al mondo lo scorso 10 gennaio 2025: “Vuole tutto e subito altrimenti si arrabbia, chissà da chi ha preso…”. Insomma, un piccolo sovrano capriccioso stando ai racconti fatti sui social pochi giorni dopo la nascita.

