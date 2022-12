Kickboxer: Retaliation/ Su Italia 1 il film con Mike Tyson e Jean-Claude Van Damme

Kickboxer: Retaliation, film di Italia 1 diretto da Dimitri Logotheits

Kickboxer: Retaliation va in onda oggi, mercoledì 7 dicembre, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film sportivo e drammatico prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2018 da Robert Hickman e diretto da Dimitri Logotheits. Per la realizzazione sono da annoverare le partecipazioni di Alain Moussi, Mike Tyson, Sara Malakul Lane e Jean-Claude Van Damme.

Il film rappresenta il proseguo della pellicola omonima realizzata nel 2016, La vendetta del guerriero. Il sequel ha avuto un discreto successo, seppur inferiore al titolo precedente e nonostante le limitazioni per i contenuti piuttosto violenti proposti dal film. Infatti, sia negli Stati Uniti d’America che in altri paesi interessati dalla distribuzione il progetto era vietato al di sotto di alcune soglie di età. Inoltre, la casa di produzione ha iniziato le riprese del terzo capitolo già un anno prima dell’uscita del secondo, sempre con la stessa regia. I personaggi sono stati creati da Mark DiSalle e Jean-Claude Van Damme. Apprezzabili sono anche gli effetti speciali dell’italiano Alessandro Tibiletti con la fotografia di Gerardo Madrazo.

Kickboxer: Retaliation, la trama del film

Le vicende narrate in Kickboxer: Retaliation partono da poco dopo un anno dall’uccisione di Tong Po da parte del protagonista, Kurt Sloane. L’uomo era infatti riuscito così a vendicare la morte del fratello e dopo aver targato l’obbiettivo aveva deciso di dedicarsi unicamente alla propria ambizione di diventare un professionista nell’ambito delle arti marziali. Effettivamente raggiunge un discreto successo come lottatore e riesce a creare una propria famiglia con Liu. La sua stabilità raggiunta viene però presto guastata; in seguito ad un incontro appena concluso viene avvicinato da alcuni uomini legati a Tong po che lo catturano dopo il suo rifiuto di costituirsi per l’assassinio dell’uomo.

Il lottatore dopo aver perso i sensi si ritrova rinchiuso in cella accerchiato unicamente da uomini intenti a vendicare Tong. L’unico modo che gli viene proposto per evitare la prigionia è quello di combattere contro Mongkut, lottatore addestrato da Thomas Moore. Dopo il rifiuto di Kurt, la situazione diventa ancora più grave dato che l’organizzatore di incontri decide di rapire la moglie al fine di metterlo alle strette e costringerlo a prendere parte all’incontro. A questo punto, arriva la risposta affermativa pur di vedere libera la moglie e tutto viene ultimato per la realizzazione dell’incontro.

Nell’attesa del grande giorno Kurt ha modo di allenarsi con un ragazzo conosciuto in prigione di nome Briggs, oltre alla complicità del suo ex allenatore di nome Durand. Quest’ultimo in particolare riesce ad ottenere informazioni sul prossimo avversario che non lasciano tranquillo il protagonista. Mongkut infatti veniva costantemente dopato con sostanze non legali al fine di potenziarne fisico e prestazioni. Moore voleva infatti a tutti i costi vendicare Tong Po realizzando un incontro che portasse alla vittoria schiacciante del suo preferito, trovando quindi anche una corposa fonte di profitto.

Al termine della permanenza in prigione il primo obiettivo di Kurt è quello di liberare la propria amata, per poi pensare a come fuggire per evitare lo scontro agognato da Moore. In compagnia dei suoi fedeli amici il lottatore riesce effettivamente a trovare e liberare Liu ma quest’ultima dopo aver subito un duro colpo viene ricoverata d’urgenza per stato di coma. La voglia di rivalsa arde ancora di più in Kurt che accetta definitivamente l’incontro. Il grande giorno arriva e la sfida mette decisamente alle strette Kurt che rischia quasi di perdere la vista. Quando ormai il destino dell’incontro sembra segnato arriva come spettatrice proprio la moglie; la sua presenza carica di energia il protagonista che in preda ad un impeto di forza costringe l’avversario alla resa conquistando una insperata vittoria.











