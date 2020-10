Kickboxer Retaliation/ Video, su Italia 1 il film con Jean Claude Van Damme

Kickboxer Retaliation va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, martedì 20 ottobre, alle ore 21:15. La pellicola è stata realizzata nel 2018 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche per una distribuzione che in Italia è stata gestita dalla Italian International Film. La regia di questo film è stata affidata a Dimitri Logothetis, il soggetto è stato tratto dai personaggi creati da Jean Claude Van Damme e Mark DiSalle, le musiche della colonna sonora state composte da Adam Dorn, i costumi di scena portano la firma di Terri Middleton mentre nel cast spiccano Alain Moussi, Jean Claude Van Damme, Mike Tyson, Hafbor Julius Bjornsson, Sara Malakul Lane e Christopher Lambert.

Kickboxer Retaliation, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Kickboxer Retaliation. Il lottatore Kurt dopo aver vendicato suo fratello Eric e soprattutto dopo aver ucciso il temibile Tong Po, si ritrova ad avere una vita molto differente dal proprio passato in quanto è diventato molto famoso per le sue abilità nel campo della lotta e soprattutto al suo fianco può vantare sul supporto della bella moglie Liu. Finalmente dopo tanta sofferenza, per l’uomo sembra aprirsi una pagina felice di vita nella quale può gettare le basi per una famiglia che possa renderlo felice ed orgoglioso. Purtroppo la felicità sarà soltanto di pochi giorni in quanto si ritrova davanti alla porta di casa due soldati dell’US Marshall che sono venuti per prelevarlo e portarlo in Thailandia in quanto deve essere sottoposto ad un processo dovuto all’omicidio dello stesso Tong Po.

L’uomo inizialmente si rifiuta ma gli agenti lo prelevano con la forza. In realtà gli uomini non erano due agenti militari bensì due scagnozzi di un facoltoso organizzatore di incontri clandestini il quale, dopo aver dovuto accettare la dipartita di quello che un tempo era il suo affezionato campione, ora sta cercando di ricreare interesse all’interno di questo ambiente organizzando un incontro nel quale lo stesso Kurt dovrà affrontare un gigantesco combattente conosciuto con il nome Mongkut, sul conto del quale si sa che sia dotato di un’incredibile forza.

Gli viene proposto un compenso di un milione di dollari, ma l’uomo decide di rifiutare in maniera ferma perchè non intenzionato ad avere questo genere di vita. Viene sottoposto ad immani torture ma riesce sempre a sopportarle e quindi a rifiutarsi. Ad un certo punto uno degli scagnozzi del potente organizzatore palesa l’opportunità di dover rapire la moglie del lottatore in maniera tale da costringerlo ad accettare. In questo modo Kurt verrà messo con le spalle al muro e quindi dovrà per forza di cose prestarsi a quest’incredibile crudeltà e ancora una volta sconvolgerà la sua vita e la sua felicità.

