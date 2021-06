Kid Rock/ Video, insulti omofobi sul palco in Tennessee

Kid Rock torna a far parlare di sé a causa di diversi insulti pronunciati nel corso di un’ospitata presso il FishLipz Bar and Grill di Smithville in Tennessee. L’artista rap/country non è nuovo ad uscite di questo genere, nel 2019 infatti, durante una delle date del suo talk show, si rivolse con parole molto spiacevoli nei confronti di Oprah Winfrey, Joy Behar e Kathie Lee Gifford: ”Sono solo un ragazzo onesto che dice: hey, non mi piacciono Oprah Winfrey o Joy Behar. Possono succhiarmi il ca**o in tandem. Vaf*****lo Oprah Winfrey! Vaf*****lo Kathie Gifford”. Poche ore dopo la diffusione del video che lo ritraeva fare questi insulti, Kid Rock si giustificò pubblicamente per mezzo di una nota ufficiale: ”Ho solo una boccaccia e a volte bevo un po’ troppo. Scioccante, vero? Sono anche uno che lavora sodo e fa un casino di cose per aiutare gli altri, ma vengo ignorato solo perché la stampa odia Trump, quindi vaf*****lo anche a loro. Sono quello che sono”.

Kid Rock: gli insulti omofobi

Oggi, esattamente durante una ospitata di sabato 5 giugno in Tennesse, il cantante ci è ricascato e, rivolgendosi a chi tra il pubblico lo stava filmando con il cellulare, ha detto al microfono: ”Vaf*****lo al tuo iPhone”. Il tutto mostrando il dito medio, indicandosi i genitali e continuando con: ”F***i di me**a, voi e i vostri ca**o di smartphone”. Un episodio di questo tipo, per un personaggio pubblico, può costare molto, lo testimoniano alcuni fatti accaduti in passato: il cantautore Morgan Wallen venne addirittura licenziato dalla sua casa discografica, e anche dall’agenzia di concerti, per aver usato un termine dispregiativo nei confronti della comunità afroamericana (inoltre, i suoi brani furono ritirati dalle principali piattaforme streaming e dai circuiti radiofonici). Nel 2016, invece, è stato Phil Anselmo, leader dei Pantera, ad aver visto il suo tour estivo decimato dai boicottaggi dei promoter dopo aver inneggiato al suprematismo bianco sul palco dell’annuale evento in memoria di Dimebag Darrell.

