Kid Yugi e Clotilde Esposito sono fidanzati: lui esce allo scoperto con attrice Mare Fuori pubblicanzo una storia su Instagram: i dettagli

Flirt in corso tra Kid Yugi e Clotilde Esposito di Mare Fuori? Lui esce allo scoperto

Da mesi si rincorrono le voci e il gossip è sempre più acceso ma adesso sembra che arrivata la conferma ufficiale: Kid Yugi e Clotilde Esposito sono fidanzati! Lui è un famoso rapper il cui nome vero è Francesco Stasi, lei è un’attrice nota soprattutto per il ruolo di Silvia Scacco in Mare Fuori e nelle scorse ore sono finiti al centro del gossip grazie a delle IS postate dal rapper.

Attraverso le sue storie su Instagram, Kid Yugi è uscito allo scoperto con Clotilde Esposito. Ha infatti pubblicato una foto dell’attrice sul suo profilo, il volto non è nascosto, niente immagine sfocate, niente sagoma misteriosa ma solo il suo splendido primo piano che non lascia spazio a dubbi con in sottofondo il brano più che eloquente di Gianni Vezzosi Kitty. Se a ciò si aggiungono tutti gli indizi delle scorse settimane sembrano non esserci più dubbi: è nata una nuova coppia, c’è un flirt in corso tra Kid Yugi e Clotilde Esposito.

Kid Yugi e Clotilde Esposito sono fidanzati: tutti gli indizi e le foto

Il magazine Chi ed altri siti hanno notato i movimenti social dei due che lasciano supporre senza ombra di dubbio che c’è un flirt in corso tra il rapper e l’attrice. Prima lui ha pubblicato nelle Storie di Instagram una ragazza (senza volto e sfocata). Tuttavia a molti non era sfuggito che la giovane potesse essere proprio l’attrice di Mare Fuori. Poi, lei è stata vista a un concerto del cantante a Caserta, più precisamente a Baia Domizia. In più, non sono mancati like sospetti da parte del rapper alla 28enne partenopea. Insomma se tanti indizi fanno una prova è ufficiale: Kid Yugi e Clotilde Esposito sono fidanzati, il rapper e l’attrice di Mare Fuori non ci sono dubbi che stanno insieme.