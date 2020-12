Kidnap/ Video, su Rete 4 il film con Halle Barry (oggi, 12 dicembre 2020)

Kidnap va in onda su Rete 4 la sera di oggi, 12 dicembre 2020, con inizio alle ore 21,20. Questo è una pellicola che nel 2017 si mostrò al mondo con molte ambizioni. Di Bonaventura Pictures, Gold Star Films, 606 Films, Lotus Entertainment, Rumble Entertainment e Well Go USA Entertainment puntarono molto su questo film sceneggiato da Knate Lee e diretto da Luis Prieto, un giovane cineasta spagnolo con grandi ambizioni. Lo ricordate Luis Prieto? Se così non fosse ve lo rammentiamo con almeno tre delle sue pellicole più interessanti, a partire da quel ‘Ho voglia di te’ che nel 2007 portò al cinema un romanzo adolescenziale di Federico Moccia, oppure con la mini-serie ‘Il signore della truffa’, una delle ultime produzione nella quale incontrare il recentemente compianto Gigi Proietti, mini-serie nella quale compare anche Giulia Lippi e Maurizio Casagrande, oppure ricordiamo Luis Prieto per ‘Pusher’, interpretato da Richard Coyle.

Con ‘Kidnap’ il successo definitivo, la fiducia internazionale anche perché l’attrice protagonista è quasi ‘One-woman show’ del film, la talentuosa Halle Berry, tempesta amata da tutto il pubblico nella saga Marvel dedicata ai mutanti ‘X-Men’, attrice di successo in ruoli che l’hanno anche portata all’oscar ricordandola soprattutto per ‘Monster’s Ball – L’ombra della vita (Monster’s Ball)’ con la regia di Mark Firster, film che la portò alla vittoria dell’oscar come Miglior attrice protagonista, oppure per lungometraggi amatissimi come ‘Kingsman – Il cerchio d’oro (Kingsman: The Golden Circle)’, uscito solamente tre anni fa o ‘Catwoman’, spin-off della serie ‘Batman’ nella quale l’attrice mostra la genesi di questa eroina mascherata dalle nove vite.

Kidnap, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Kidnap. Karla Dyson è una donna come tante negli Stati Uniti d’America: divorziata e costretta in solitaria a crescere suo figlio lavorando sodo come cameriera in un piccolo caffè, un giorno, improvvisamente, la sua vita cambierà definitivamente in senso negativo. Cosa accade a Karla Dyson in un normalissimo giorno come tanti, una giornata senza infamia né lode, ma piacevole nello stare al parco con il suo bambino? Accade che proprio il figlio di Karla viene rapito, sotto i suoi occhi, davanti a tutti nel parco, un’azione rapida e improvvisa che non lascia nemmeno il tempo per una reazione né alla donna, tantomeno ai presenti. Ma Karla Dyson vede due persone e le focalizza, non le abbandona e le segue nel parco, un uomo e una donna che caricano suo figlio sopra la loro auto pronti alla fuga. Karla non abbandona il figlio: l’istinto di madre le impone di salire sulla sua autovettura e porsi immediatamente all’inseguimento della coppia, per capire cosa sta accadendo, dove sarà portato suo figlio ma, soprattutto, come fare per riaverlo.

