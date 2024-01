Kieran Culkin vince Emmy Award 2024 e lancia ultimatum alla moglie moglie Jazz Charton/ “Voglio terzo figlio”

Emmy Award 2024, Kieran Culkin vince e rilancia alla moglie: “Voglio un altro figlio”

Ieri alle due di notte, ora italiana, si è svolta la cerimonia degli Emmy Award 2024 e tra i vincitori c’è anche Kieran Culkin, noto attore e fratello di Macaulay Culkin. L’artista ha vinto nella categoria miglior attore protagonista per il suo ruolo di Roman Roy in Succession. Al momento del discorso di ringraziamento, però, dopo dei brevi ringraziamenti di rito ai colleghi di set, ha tirato in mezzo la moglie moglie Jazz Charton lanciandole una specie di ultimatum: “Grazie, per aver condiviso la tua vita con me e per avermi dato due bambini fantastici. E Jazz, ne vorrei un altro. Avevi detto forse se vinco… e ho vinto”

Kieran Culkin, 41 anni, dal 2013 è sposato con Jazz Charton, ex modella. La coppia ha due figli Kinsey Sioux, nata il 13 settembre 2019 e Wilder Wolf, nato il 17 agosto 2021 ma l’attore ha pensato bene di usufruire delle telecamere della cerimonia degli Emmy Award 2024 e la sua vittoria per chiedere pubblicamente alla moglie di mettersi all’opera per fare un terzo figlio. Subito dopo la sua richiesta le telecamere si sono spostate sulla 35enne che non è apparsa imbarazzata ma anzi ha riso di gusto alla richiesta del marito oltre ad essere anche visibilmente commossa per la vittoria agli Emmy 2024.

Kieran Culkin rivela: “Un altro figlio con Jazz Charton? Ne parliamo da tempo”

Sul palco degli Emmy Award 2024, Kieran Culkin è sceso molto sul personale con la moglie Jazz Charton, la quale però è apparsa molto divertita dalla sua richiesta in diretta. Dietro le quinte, poi, l’attore ha continuato a parlare del suo desiderio di una nuova paternità spiegando perché ha fatto quella richiesta alla moglie: “Era da tempo che ne parlavamo. Quando ho vinto il Golden Globe lei ha fatto finta di essersene scordata! Così sul palco degli Emmy ho preso la palla al balzo”.

Kieran Culkin ha portato a casa anche l’Emmy Award 2024 come miglior attore protagonista in una serie drammatica dopo aver vinto il Golden Globe poche settimane fa e il Critics Choice. Attore di successo che come il fratello Macaulay ha iniziato a recitare da bambino, durante la cerimonia ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno creduto in lui anche nei momenti più difficili della sua carriera: “Grazie per esservi ricordati di me, quando il mio nome non era più sul tavolo da anni”

