Kika in sfida contro Giulia ad Amici 2020/ Perderà il banco? Dopo le lacrime..

Federica La Rocca, in arte Kika, rischia di veder sfumato il suo sogno ad Amici 2020. La giovane siciliana è entrata nella scuola grazie ad Arisa che sta cercando di difenderla con le unghie e con i denti lavorando con lei ai brani e cercando di far venire fuori la sua verve e la passione che sembra sepolta sotto un insieme di ferite che la giovane porta dentro di sè ormai da qualche anno. Kika quando è entrata nella scuola ha ammesso che a sedici anni ha lasciato la scuola perché vittima di bullismo e in preda alla depressione e che davanti a lei vedeva solo un muro nero e nessuna speranza fino a quando non ha iniziato ad amare la musica. Lei l’ha portata fino ad Amici e non ha intenzione di mollare proprio adesso ed è per questo che quando Anna Pettinelli ha deciso di metterla in sfida questa settimana le è crollata il muro addosso.

Kika in sfida contro Giulia ad Amici 2020, perderà il banco e la maglia?

Sin da subito Kika ad Amici 2020 ha capito che la cantante scelta da Anna Pettinelli, la brava Giulia, fosse lì per sfidare lei e una busta glielo ha confermato. In un primo momento la cantante siciliana si è sciolta in lacrime ma subito dopo ha messo in campo tutta la sua forza annunciando ai suoi compagni che sabato pomeriggio strapperà a morsi il palco per tenersi stretta la maglia e confermare la sua permanenza nella scuola. Secondo le prime anticipazioni arrivate dalla registrazione della puntata che vedremo oggi pomeriggio sembra che a giudicare la sfida sarà Alex Braga, musicista e produttore e che sarà proprio Kika a spuntarla alla fine contro la sfidante scelta da Anna Pettinelli. Questo significa che la siciliana avrà davvero portato a termine la sfida e avrà cantato al massimo le canzoni preparate con Arisa in questi giorni? Sembra proprio di sì ma il resto lo capiremo oggi pomeriggio guardando la puntata.



