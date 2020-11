Kika La Rocca: “Ho sofferto di depressione”/ “La musica mi ha aiutata” (Amici 20)

La cantante Kika racconta il suo periodo buio nella scuola di Amici 20. La cantante autodidatta che è entrata nella scuola di Maria De Filippi con l’appoggio di Arisa, si è raccontata durante una telefonata con un parente che Maria De Filippi ha ascoltato scoprendo così quello che ha dovuto affrontare nella sua vita. Prima di parlare del periodo buio di Kika, Maria De Filippi lascia la parola ad Arisa che le chiede di sfoggiare il suo “vocione” per difendere la propria maglia conquistata con tanta fatica. “Stai facendo una crescita allucinante”, afferma Arisa che è entusiasta di Kika. “Lei ha urlato e alla fine non è piacevole”, replica Rudy Zerbi. “Lei spacca, le voglio bene e mi emoziona”, aggiunge Arisa a cui Zerbi fa notare come debba farle notare anche gli errori che commette senza farle solo complimenti.

Kika La Rocca ad Amici 20: Maria De Filippi parla della sua depressione

Kikà accetta i complimenti di Arisa, ma anche le critiche di Rudy Zerbi. “Sono felice perché mi sono tanta impegnata. Sono qui per imparare. Ho avuto tante insicurezze”, afferma la cantante. Vedendo Kikà in difficoltà, Maria De Filippi prende la parola svelando il periodo buio che ha affrontato la cantante. “Lei ha avuto un periodo di forte depressione dove ha deciso di smettere di studiare restando a casa. Poi, dopo un po’ di tempo, si è tirata su ed è andata a lavorare. La musica l’ha sempre accompagnata e l’ha aiutata in questo percorso. Non vive in una famiglia particolarmente ricca e non ha mai potuto avere lezioni di canto”, racconta Maria De Filippi.



