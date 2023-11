KIKA – UN CORPO IN PRESTITO/ Il film più dissacrante di Pedro Almodovar

Comico, sensuale, sarcastico: Kika – Un corpo in prestito di Pedro Almodovar è questo e molto altro. Una feroce, trasgressiva, grottesca satira sui mass media nel più dissacrante film del maestro spagnolo: gli eccessi, le situazioni esasperate, le sequenze grottesche. Un film poco conosciuto ma meritevole di attenzione, ora disponibile in Dvd e On Demand ed. Cg.

SINOSSI – C’è una truccatrice che deve fare i conti con le sindromi depressive del suo partner, il cui padre ha ucciso la madre. C’è un pornodivo che stupra fanciulle. C’è una reporter TV a caccia di scoop per il suo show. Tutte queste storie si intrecciano in una spirale di amore e delitti.

Kika – Un corpo in prestito è una scoperta anche per chi conosce bene Almodovar. Il ritmo è molto serrato, è esilarante e divertente, nonchè un tripudo di colori. Il regista spagnolo spinge costantemente sull’accelerata e osa anche con le citazioni dei classici del thriller: da Psyco a La finestra sul cortile, passando per Profondo rosso e Blow-Up. Impossibile non citare la straordinaria interpretazione di Verónica Forqué, qui affiancata da Peter Coyote, Victoria Abril e Rossy de Palma.

