Kikò Nalli/ “Ambra Lombardo? Una geisha! Ecco cosa ha fatto per i miei tre figli…”

La storia d’amore tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo procede a gonfie vele. La coppia è più solida che mai anche dopo la fine del Grande Fratello 16. E così, mentre Kikò ha svelato ai follower di avere nuovi progetti da portare avanti come hair-stylist, la ex professoressa presenta eventi in giro per l’Italia, mostrandosi assolutamente avvezza al contatto con il suo amatissimo pubblico. Proprio di recente inoltre, Ambra ha svelato di avere fatto il provino per Melaverde, storico programma in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset la domenica mattina. “Sfruttando proprio le mie lauree (una in Scienze dei Beni culturali e l’altra in Archeologia, ndr) sono stata chiamata a fare un provino per condurre Melaverde, lo storico programma di Canale 5. Mi piacerebbe tanto dimostrare le mie competenze in una trasmissione del genere”, ha ammesso al settimanale Di Più Tv. “Ho lasciato il posto da professoressa per puntare dritta al mondo dello spettacolo e non voglio precludermi alcuna possibilità. Poi, se le cose non dovessero andare bene, tornerò nel mondo della scuola. E non sarà una sconfitta, sarà semplicemente riprendere un percorso che ho momentaneamente deciso di sospendere”, ha poi aggiunto.

Kikò Nalli e Ambra Lombardo: ecco cosa ha fatto lei per i tre figli di lui

Nel frattempo, Kikò Nalli ha anche avuto modo di presentare ufficialmente Ambra Lombardo ai tre figli avuti dal matrimonio con Tina Cipollari. Intervistato tra le pagine di Lei, ha svelato cosa è successo dopo il loro primo incontro e quali emozioni gli sta regalando la sua dolce metà. “Ambra ha messo i miei figli al primo posto sin da subito. Anche perché lei è professoressa di lettere perciò ci sa fare con i ragazzi. Anzi, le dirò che ultimamente erano anni che non andavo alle giostre e invece lei ha preso i miei figli, quelli più piccoli, e ha fatto divertire pure me”, ha raccontato l’ex concorrente del Grande Fratello. “Poi gli ha raccontato anche delle favole, delle storie interessanti, degli aneddoti su Ulisse. Questi racconti ai ragazzi rimangono impressi. Restano imbambolati, perché loro sono attratti dalla storia”, ha confidato ancora Nalli. L’esperto di bellezza ha poi concluso: “Ambra è quasi una geisha. È fantastica, mi riempie davvero di serenità. Quello che a me serviva. Mi dà tranquillità stare con lei”.

