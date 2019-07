Kikò Nalli/ Auguri di compleanno al padre scomparso: “Non smettere di essere dentro!”

Kikò Nalli ha ricordato il padre scomparso. Tramite le Instagram Stories, l’ex concorrente del Grande Fratello 2019, ha reso omaggio al papà condividendo un dolce pensiero accompagnato dallo scatto di un toccante tramonto. “Oggi è il tuo compleanno… e come sempre mi sono sentito agitato. Non smettere mai di essere dentro di me. Auguri papone mio”, scrive l’ex marito di Tina Cipollari. Kikò ha perduto il padre quando ancora era molto giovane, a soli 14 anni. La madre ne aveva appena 36. Di questo dolore, aveva anche parlato durante il reality show: “Il 4 giugno di 34 anni fa moriva mio padre. Ho basato ogni cosa della mia vita su di lui, sul suo ricordo. Per ogni cosa mi chiedevo cosa avrebbe pensato. Avevamo un rapporto bellissimo. Ho cominciato a lasciarlo andare per la prima volta da quando sono entrato al GF. Continuo a pensare a lui, ma ora ho 48 anni, ho capito che devo lasciarlo andare”.

Kikò Nalli smentisce: “Io e Ambra Lombardo non parteciperemo a Temptation Island Vip”

Kikò Nalli, durante la sua esperienza televisiva con il Grande Fratello 16, ha avuto modo di conoscere l’attuale fidanzata Ambra Lombardo. “Le storie quelle vere quelle belle… profumano di verità”, ha scritto l’hairstylist su Instagram. La coppia, molto amata anche dopo il reality show, ha specificato che non prenderà parte all’edizione Vip di Temptation Island in partenza da settembre. Proprio l’ex di Tina, in esclusiva per le colleghe di Isa&Chia, ha fatto sapere: “Ormai è un mese che è uscita la notizia che vorrebbe me e Ambra come prossimi partecipanti a ‘Temptation Island Vip’, ma volevo, attraverso voi, smentirla ufficialmente! Volevo precisare, infatti, che a differenza di ciò che si è detto in giro, noi non siamo stati contattati da nessuna produzione. Questa voce è girata, ma in realtà non è assolutamente così”. Nalli ha voluto prontamente smentire, nel rispetto della verità: “Voglio smentire perché non mi va di leggere notizie false, io non sono per i falsi scoop. Voglio che ci sia solo la verità. E la verità è che ci hanno contattati, ma si trattava solo di un’agenzia di Milano, che ci ha chiesto se io e Ambra fossimo disponibili. Tutto qua, non c’è altro. Ci tengo a chiarire che non c’è stato nessun contatto con la produzione di ‘Temptation Island’!”.

