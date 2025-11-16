Kikò Nalli, chi è l'ex marito di Tina Cipollari? Scopriamo tutto sul noto hair stylist che ha conosciuto l'opinionista a Uomini e Donne.

Kikò Nalli è l’ex marito di Tina Cipollari, del quale si parla ancora molto dopo tanti anni dal loro divorzio. Lui e l’attuale opinionista si sono conosciuti nel 2022 a Uomini e Donne, quando lui era corteggiatore di un’altra tronista. L’attrazione tra i due era stata immediata, tanto che poco dopo hanno iniziato a frequentarsi fuori dal programma e dopo un anno è nato il primo figlio Mattias.

Kikò Nalli, chi è l'ex marito di Tina Cipollari/ "La separazione una scelta condivisa"

Tina Cipollari e Kikò Nalli si sono sposati nel 2005 e in seguito al matrimonio sono nati il secondogenito Gianluca nel 2006 e Francesco nel 2009. Nonostante la famiglia numerosa e la voglia di costruire tanto insieme, arriva il divorzio nel 2018 dopo essere stati insieme per circa quindici anni. Kikò, ha sempre dichiarato che le cause della rottura riguardavano il calo del sentimento e nient’altro, tanto che oggi entrambi sono ancora in ottimi rapporti: “Semplicemente nel corso della nostra storia sono emersi dei suoi difetti di cui prima non mi ero accorta e che non ero più disposta a sopportare“. Andiamo ora a scoprire chi è Kikò Nalli e tutti i dettagli sulla sua vita privata.

Kikò Nalli, che lavoro fa: il salone di successo a Roma

Nel corso della sua vita Kikò Nalli ha avuto diverse fidanzate, tra cui Ambra Lombardo e Vanessa Pontarollo. Quest’ultima l’ha conosciuta nel 2023 e i due avevano ufficializzato la loro relazione pubblicando una foto insieme sui social dove hanno mostrato baci e abbracci. Kikò Nalli è nato nel 1970 e ha cinque anni in meno di Tina Cipollari, la quale ha da poco compiuto sessant’anni. Per quanto riguarda la sua professione, l’ex marito dell’opinionista di Uomini e Donne è conosciuto per essere un famoso hair stylist, che sin da giovane ha iniziato a farsi conoscere nel mondo della bellezza, iniziando a partecipare in televisione agli albori di Uomini e Donne. Kikò possiede anche un salone di parrucchieri a Roma.