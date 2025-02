Ex storico di Tina Cipollari, Kikò Nalli è anche un celebre hair stylist che spesso viene invitato in televisione come ospite. Dopo la fine della relazione con l’opinionista, con la quale è stato sposato per ben 16 anni avendo tre figli, oggi si è rifatto una vita e ha una nuova fidanzata. Si tratterebbe di un’altra donna in seguito alla rottura con Ambra Lombardo, conosciuta al Grande Fratello diversi anni fa.

Annarita, chi è la sorella di Tina Cipollari? "A Uomini e Donne doveva esserci lei"/ "Gelosa di me"

Secondo le indiscrezioni, oggi Kikò Nalli è fidanzato con Vanessa Pontirollo, che fa il suo stesso lavoro. Sul profilo Instagram della donna vediamo infatti la bio “hair dresser”, il che ci fa capire che tutti e due svolgono la medesima professione. La prima foto insieme a Kikò Nalli è spuntata solo poco tempo fa, con un video in cui si baciano, forse per annunciare ai loro follower di essere innamorati persi l’uno dell’altra. Ma chi è Vanessa Pontirollo? Andiamo a scoprire tutto sulla fidanzata di Kikò Nalli!

Uomini e Donne, Giuseppe e Cristina si sono baciati: "Eravamo a casa e…"/ Tina sbotta: "A lui non credo!"

Tina Cipollari, con l’ex Kikò Nalli splendido rapporto: “Tutto per i figli”

Dopo Tina Cipollari, Kikò Nalli ha avuto diverse storie, mentre l’opinionista ha sempre tenuto a preservare la sua privacy in tema di relazioni amorose. A quanto si sa, la nuova fiamma Vanessa Pontirollo vive a Bassano del Grappa e non solo è un hair stylist ma anche una make up artist appassionatissima del mondo dell’estetica! I due si sono conosciuti nel 2023, dopo poco dalla separazione da Angelica Lombardo, con la quale era fidanzato il parrucchiere. Lui, divenuto famoso anche per via del matrimonio con Tina Cipollari, ha sempre ammesso di aver mantenuto uno splendido rapporto con l’ex moglie.

Cosimo, chi è corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne e che lavoro fa/ Esterna con dono prezioso

Oggi, l’opinionista e Kikò Nalli sono due genitori che si occupano con pazienza e attenzione dei loro tre figli, rispettando ciascuno la vita privata dell’altro, consapevoli di aver dato alla luce il frutto del loro amore. Al Grande Fratello, Kikò Nalli aveva conosciuto Ambra Lombardo. Entrambi erano concorrenti del reality di Canale 5 e da lì è iniziata una lunghissima storia, terminata però in modo burrascoso. I due non si sono mai più sentiti, ma la donna aveva lanciato una frecciata all’hair stylist al settimanale Di Più: “Un amore nato e morto perché amore, da parte di Kikò, non c’è mai stato. Anche se non ha mai smesso di cercarmi. Mi ha scritto anche prima delle mie nozze“.