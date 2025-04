Da qualche anno Tina Cipollari è separata con il suo ex marito, l’hair stylist Kikò Nalli, che ha sposato nel 2005 e dalla quale ha divorziato nel 2018. Nel mezzo, tanta vita insieme e per tre figli. Kikò Nalli è un hair stylist stimato: il suo vero nome è Cristian Maria ed è nato a Sabaudia, in provincia di Latina. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne: una storia d’amore che è cominciata dunque sotto i riflettori e anche in maniera piuttosto bizzarra. La loro relazione non è infatti partita in maniera convenzionale e non soltanto perché è iniziata in televisione.

Tina Cipollari e Kikò Nalli si sono incontrati per la prima volta nel 2003. Lui aveva preso parte a Uomini e Donne per corteggiare un’altra donna mentre lei faceva l’opinionista. I due hanno cominciato così a frequentarsi e si sono sposati qualche anno più tardi, ma nel frattempo hanno messo al mondo il primo figlio, Mattias, nel 2003. Dopo il matrimonio del 2005 sono arrivati nel 2006 Gianluca e poi Francesco nel 2009. L’ufficializzazione della fine del loro rapporto è arrivata nel 2018: i due hanno spiegato che la scelta è arrivata di comune accordo, poiché il loro rapporto era ormai terminato. Resta un ottimo rapporto tra loro, anche per il bene dei tre figli.

Tina Cipollari, la storia con Kikò Nalli: “Mai stata convinta”

A Verissimo, Tina Cipollari ha raccontato di non essere mai stata troppo convinta della storia con Kikò Nalli, nonostante lo abbia sposato. Proprio prima di convolare a nozze, Tina avrebbe pensato di cambiare idea e non sposarlo. “Non sono mai stata innamorata follemente; cioè sì ma in maniera lieve” ha spiegato l’opinionista di Uomini e Donne. Che ancora, ha spiegato: “Ho avuto un momento in cui non volevo più andare all’altare: era la mattina. Non l’ho mai dichiarato. Ho visto davanti a me un muro“. Nonostante quell’indecisione, Tina ha deciso di sposare comunque Kikò Nalli. Una storia d’amore felice, nonostante tutto, fino alla separazione del 2018.