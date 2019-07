Kikò Nalli e Ambra Lombardo a Temptation Island Vip?/ Risposta positiva della coppia

Kikò Nalli e Ambra Lombardo sono più innamorati che mai. II loro sentimento è nato sotto gli occhi delle telecamere del Grande Fratello 16 e prosegue, speditamente, anche fuori. Mettendo da parte le malelingue che avevano cercato di mettere zizzania, alludendo a un rapporto creato ad hoc per far parlare di sé, l’intesa è innegabile e la passione travolgente. La ex professoressa nei giorni scorsi ha raggiunto il suo fidanzato a Sabaudia per godersi la stagione bollente tra bagni al mare e baci roventi sotto il sole. Qui la bella siciliana ha anche avuto modo di conoscere la mamma, il fratello e la sorella del suo innamorato, che l’hanno accolta in famiglia con un grande trasporto, facendola sentire proprio a casa. “Il nostro rapporto è bellissimo – confida lei raggiunta dal settimanale Spy – anche se per ora, vivendo se in due città differenti e avendo, entrambi molti impegni, dobbiamo incastrare i nostri incontri. Nonostante questo, è una storia a distanza che cresce ogni giorno sempre di più. Kikò è un uomo dalla dolcezza disarmante, con una grande umanità. Mi tratta come una principessa”.

Ambra e Kikò vanno a Temptation Island Vip? La risposta di entrambi

Anche Kikò Nalli, raggiunto dalla stessa rivista, ha solamente parole d’amore per la sua dolce metà: “Il nostro rapporto ogni giorno cresce d’intensità. Abbiamo provato a litigare, ma non ci siamo riusciti. Ambra ha un carattere pazzesco. Posso definirla in una sola parola: lei è femmina! Ha moltissimi pregi, ma uno in particolare è la perseveranza. E a me piace chi è perseverante”. Parlando di qualche difetto reciproco, Ambra dice di Kikò “Lui è ansioso! Ha molte responsabilità, si prende cura degli altri e vuole farlo sempre nel migliore dei modi. lo certo di rasserenarlo e tranquillizzarlo dicendogli che da me troverà sempre appoggio e conforto”. Dubbi su Temptation Island Vip: parteciperebbero? “Se mai mi dovessi trovare davanti a una richiesta reale, potrei pensarci. Tra di noi c’è un rapporto di grande maturità. basato sulla fiducia reciproca. Io mi fido molto di lui e sono sicura che la nostra relazione ne uscirebbe indenne”, confida la Lombardo. Serenità anche per Nalli: “lo non avrei nessun problema a dimostrarle l’amore, con la A maiuscola, che provo per lei”.

